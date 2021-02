Fußball-Landesligist verlängert Trainerduo des SV Seedorf macht weiter

Auf den Fußballplätzen geht seit Monaten nichts. Dafür werden hinter den Kulissen in personeller Hinsicht die Weichen gestellt. So beim SV Seedorf. Der Landesligist geht mit seinem Trainergespann Tobias Heizmann und Tobias Bea in die achte Saison. Die teilten Martin Kirschner und Christian Hangst von der Sportlichen Leitung des SVS mit.