Fußball-Landesligaaufstieg: Für Zells geht’s um alles oder nichts

Jetzt gilt’s für den FC Zell, wenn es am Samstag (18 Uhr) im heimischen Brühlpark zum Rückspiel um den Aufstieg in die Landesliga gegen den SV RW Glottertal geht.

Mit 1:2 mussten sich die Zeller vor Wochenfrist im Hinspiel beim Zweiten der Bezirksliga Freiburg geschlagen geben. FCZ-Coach Michael Schwald hatte im Anschluss deutlich gemacht, dass er mit dem Resultat durchaus leben konnte.

Doch für Zell wäre in Glottertal sicherlich auch noch mehr möglich gewesen. Leon Boos hatte die Seinen schließlich schon früh in der Partie in Führung gebracht. Danach verpassen Boos und Aaron Reiß sogar das 2:0. Nachdem die Gastgeber die Begegnung mit Treffern vor und nach der Halbzeit zu ihren Gunsten dann aber gedreht hatten, hätten die Zeller in der Schlussphase noch den Ausgleich erzielen können und die Ausgangslage wäre noch einmal um einiges besser gewesen. Denkt man dabei nur an die Chancen von Kevin Wissler und den Freistoß-Hammer von Kapitän Jonas Krumm.

Klappt’s mit fantastischem Abschied für Schwald?

So muss die Schwald-Elf am Samstag zwingend gewinnen, um mindestens in die Verlängerung zu kommen. Sind die Wiesentäler mit zwei Toren oder mehr Unterschied erfolgreich, wäre die Rückkehr in die Landesliga perfekt. Selbstverständlich ist dies das Ziel aller, die es mit Zell halten.

Es wäre ein fantastischer Abschied für Schwald, der jetzt aber zunächst einmal noch vor seinem letzten Spiel an der Seitenlinie der Zeller steht.

Schwald ist wichtig, dass es in erster Linie aber nicht um ihn und seinen Abschied geht, sondern einzig allein um die Mannschaft und das große Ziel Aufstieg. „Wir sollten jetzt im Ballbesitz etwas ruhiger agieren, was durch den größeren Platz aber auch der Fall sein wird“, betont Schwald.

Größe des Platzes kommt Zell entgegen

Der Zeller Cheftrainer spricht es schon an. Möglicherweise könnte sich nicht nur die Tatsache, dass das Rückspiel in Zell stattfindet, als Vorteil erweisen, sondern auch, dass das Spiel auf dem heimischen und gewohnten Kunstrasen bestritten wird. In Glottertal wurde auf einem recht kleinen Naturrasen gespielt. Das spielte dem FCZ nicht gerade in die Karten.

„Die Größe des Platzes wird uns am Samstag sicher entgegenkommen“, so Schwald, der allerdings auch dieses Mal nicht mit voller Kapelle antreten kann. „Alle werden nie zur Verfügung stehen. Aber die Alternativen sind wieder größer geworden als zuletzt.“ Hoffnung dürfte der „Schwaneölf“ auch die bärenstarke Heimbilanz der regulären Saison in der Bezirksliga Hochrhein machen. Zell verlor in 15 Spielen vor heimischer Kulisse nicht ein einziges Spiel, gewann davon 13 und kassierte dabei lediglich neun Gegentreffer (die mit Abstand am wenigsten). Zu Hause ist der FC Zell eine Macht.