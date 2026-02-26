Fußball Landesliga: Zum Auftakt hängen die Messlatten hoch

Das zweite Auswärtsspiel in Folge bestreitet der TSV Harthausen/Scher am Samstag, um 15 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Stefan Bach gastiert beim BSV Schwenningen. „Der BSV ist eine individuell stark besetzte Mannschaft. Viele Spiele haben auch schon höherklassig gespielt. Da sind die Chiurazzi-Brüder Volkan Bak oder Dragan Ovuka zu nennen. Aber wir fahren nicht chancenlos zum Tabellenzehnten“, sagt Bach, der bereits beim 2:2 im ersten Auswärtsspiel des Jahres bei der Spvgg Freudenstadt den ersten Punktgewinn verbuchte.

Auf die in Freudenstadt gezeigte Leistung aufbauen „Ich denke, dass wir auf die Leistung aus der ersten Halbzeit in Freudenstadt aufbauen können. Da haben wir uns viele Torchancen herausgespielt. Wir werden am Samstag wieder unsere Torchancen bekommen und versuchen sie auch konsequent zu nutzen.“ Spielertrainer Stefan Bach fordert zudem „einen Tick vernünftiger“ zu verteidigen. Kompaktheit ist oberstes Gebot. Für den BSV Schwenningen ist es das erste Pflichtspiel, das könnte ein kleiner Vorteil für die Scher-Kicker sein. Personell steht fest, dass Jonas Losekamm mit einer Knieverletzung ausfallen wird. Leonard Gauggel hat Leistenprobleme. Da könnte es eng werden bis Samstag.

FC 07 Albstadt startet

Auch für den FC 07 Albstadt ist das Gastspiel beim Tabellenvierten SV Nehren (Sonntag, 15 Uhr) das erste Pflichtspiel des Jahres. Trainer Samed Akbaba und seine Truppe haben sich intensiv auf die Rest-Rückrunde vorbereitet. Das Hinspiel im Albstadion ging mit 3:0 klar an den SV Nehren. Doch die Blau-Weißen wollen nun ein anderes Gesicht zeigen.

Favoritenrolle gebührt Nehren

Die Favoritenrolle vergibt Akbaba deutlich Richtung Nehren. „Direkt nach der Winterpause das Auswärtsspiel beim heimstarken SV Nehren - also keine leichte Aufgabe. Aber wir werden uns entsprechend darauf einstellen und versuchen zu punkten.“. Ein wesentlicher Faktor für einen möglichen Albstädter Zähler könnte auch der wieder genesene Nicolas Gil Rodriguez sein Ebenfalls wieder - nach jeweils mehrmonatiger Auszeit im Kader - sind Stürmer Alpay Akin (zuvor Kreuzbandriss) und der erfahrene Dennis Banda.

FC 07 ist gerüstet für die Rückrunde

Beim Landesliga-Tabellen-15. gibt es ein klares Ziel und dies heißt Klassenerhalt. Doch die vierwöchige Wintervorbereitung wurde durch Eis und Schnee auf der Zollernalb mehrfach zum Lotteriespiel. Trotzdem gab es ein „Daumen hoch“ vom Albstädter Übungsleiter für sein Team nach insgesamt sechs Testspielen und zahlreichen Trainingseinheiten: „Wir fühlen uns bereit für die Rest-Rückrunde. Die Platzverhältnisse waren alles andere als optimal, trotzdem haben wir sehr gut gearbeitet“, bemerkt Akbaba. Und wie ist die Kaderbesetzung für Sonntag?: „Lewin Moser wird aufgrund einer Muskelverletzung leider fehlen, ansonsten ist der Kader komplett.“