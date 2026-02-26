Fußball Landesliga: Zum Auftakt hängen die Messlatten hoch

Der TSV Harthausen/Scher und der FC 07 Albstadt haben keine leichten Auswärtsaufgaben vor der Brust.
Das zweite Auswärtsspiel in Folge bestreitet der TSV Harthausen/Scher am Samstag, um 15 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Stefan Bach gastiert beim BSV Schwenningen. „Der BSV ist eine individuell stark besetzte Mannschaft. Viele Spiele haben auch schon höherklassig gespielt. Da sind die Chiurazzi-Brüder Volkan Bak oder Dragan Ovuka zu nennen. Aber wir fahren nicht chancenlos zum Tabellenzehnten“, sagt Bach, der bereits beim 2:2 im ersten Auswärtsspiel des Jahres bei der Spvgg Freudenstadt den ersten Punktgewinn verbuchte.