Fußball-Landesliga: Wittlinger fallen nicht auseinander

Ein personell extrem gebeutelter Fußball-Landesligist FC Wittlingen verliert am Freitag das Derby beim FSV Rheinfelden mit 1:6.
Die Ausgangssituation für die Kandertäler in der Löwenstadt war von Beginn an hoffnungslos. Trainer Gerhard Sauer, der schon seit geraumer Zeit um sein Amt nicht zu beneiden ist, musste im Bezirksderby auf 15 Spieler verzichten. Zwölf sind verletzt, zwei beruflich oder urlaubsbedingt abwesend. Schließlich verabschiedete sich Ende der Woche auch noch Lukas Schmeller mit einer Corona-Erkrankung