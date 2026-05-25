Fußball-Landesliga: Wittlingen hat den Glauben nie verloren

Der FC Wittlingen hat das Landesliga-Derby gegen Lörrach-Brombach im heimischen Stadion für sich entscheiden können. Mit 1:3 (0:0) zogen die Grütt-Kicker den Kürzeren.

Bei sommerlichen Temperaturen sah es bis 20 Minuten vor Ende gut aus für die Gäste. Dank des verwandelten Strafstoß’ durch Jack-Emmanuel Akuegwu führte der FVLB verdient mit 1:0, zeigte die reifere Spielanlage und agierte nach der Pause immer gefälliger und mit mehr Zug zum Tor. Der gegen den Abstieg kämpfende FC Wittlingen beschränkte sich weitestgehend auf lange Bälle in die Spitze. Aber das dank Zielspieler Buba Ceesay immer wieder durchaus gefährlich.

Nach der Halbzeit hatte der FVLB immer mehr das Kommando übernommen. Und mit einem Dreier-Wechsel sorgte Coach Thorsten Szesniak noch für weiteren Schwung. Das Trio war dann auch gleich an der Aktion beteiligt, die nach einem Foul an Thai Bao Nguyen zum Elfmeter führte.

Akuegwu verwandelt einen Elfmeter

„Es lief alles nach Plan”, meinte Szesniak, ehe Timo Glattackers überragender Außenrist-Freistoß im langen Eck des Gästetores einschlug. Aus 20 Metern in der Nähe der rechten Strafraumkante landete der Ball im Kasten. Dieser Geniestreich sorgte für viel Rückenwind im FCW-Lager. Plötzlich präsentierten sich die bis dato immer müder erscheinenden Hausherren wieder wacher, mutiger und mit neuem Tatendrang versehen.

Die Folge war das 2:1. Erneut war es ein langer Ball in die Spitze. Diesmal von Yannik Böhler auf den aufgerückten David Pinke, der den Ball auf Etienne Leisinger zurücklegte. Letzterer schob überlegt aus 13 Metern ein (83.).

Der FVLB konnte diesem Tatendrang nicht mehr folgen und musste das zweite Traumtor an diesem Nachmittag schlucken. Zeno Rodatz überwand von der Mittellinie aus Keeper Paul Fürst und sorgte nach 86 Minuten für die endgültige Entscheidung.

„Wir hatten der Wittlinger Euphorie nichts mehr entgegenzusetzen. Bis zum 1:1 waren wir immer dominanter geworden. Fällt es nicht, geht es 3:0 für uns aus”, meinte Szesniak nach der Derbyniederlage.

Großartige Moral des Gastgebers

Sein Gegenüber Fahredin Zikolli lobte dagegen sein Team über den grünen Klee: “Egal, ob wir mit 0:1 oder 0:2 in Rückstand liegen. Wir machen immer weiter und sind immer in der Lage noch eine Schippe draufzulegen.” Die Moral und Kampfgeist seiner Jungs seinen großartig.

Auch wenn Konkurrent Waldkirch ebenfalls gewonnen hat, so kann sich Wittlingen vor dem letzten Spieltag noch immer Chancen auf den drittletzten Tabellenplatz ausrechnen. Dieser Rang könnte in der Endabrechnung eventuell den Klassenerhalt bedeuten. “Aber wir schauen gar nicht auf die Tabelle, wir schauen auf uns”, so Zikolli.