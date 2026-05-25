Fußball-Landesliga: Wittlingen hat den Glauben nie verloren

Der FC Wittlingen hat das Landesliga-Derby gegen Lörrach-Brombach im heimischen Stadion für sich entscheiden können. Mit 1:3 (0:0) zogen die Grütt-Kicker den Kürzeren.
Bei sommerlichen Temperaturen sah es bis 20 Minuten vor Ende gut aus für die Gäste. Dank des verwandelten Strafstoß’ durch Jack-Emmanuel Akuegwu führte der FVLB verdient mit 1:0, zeigte die reifere Spielanlage und agierte nach der Pause immer gefälliger und mit mehr Zug zum Tor. Der gegen den Abstieg kämpfende FC Wittlingen beschränkte sich weitestgehend auf lange Bälle in die Spitze. Aber das dank Zielspieler Buba Ceesay immer wieder durchaus gefährlich.