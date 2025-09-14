Fußball-Landesliga: Wittlingen düpiert Favoriten SV Weil

Einen unerwarteten Verlauf hat das Landesliga-Derby zwischen Gastgeber SV Weil und dem FC Wittlingen am Samstag genommen. Kevin Etienne trifft spät zum Auswärtssieg.

Am Ende jubelten die Gäste, die bislang alle vier ausgetragenen Punktspiele verloren hatten, über einen nicht einmal unverdienten 3:2-Auswärtssieg. „Es war halt wieder ein Spiel, in dem die Mannschaft einmal mehr die letzten 20 Prozent hat vermissen lassen. Dann kann man auch gegen einen Tabellenletzten verlieren“, betonte ein enttäuschter Weiler Trainer Andreas Schepperle.

Jubel im Gästelager entsprechend groß Es bleibt also dabei, dass der SV Weil immer wieder für eine unliebsame Überraschung gut ist. Überbordend war dagegen der Jubel im Gästelager über diesen unverhofften Dreier. „Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt. Die Mannschaft hat physisch alles gegeben und ist am Ende für diesen Einsatz belohnt worden“, freute sich Trainer Gerhard Sauer über diesen ersten Saisonsieg.

Für das Selbstvertrauen und die Moral war dieser erste Wittlinger Erfolg in der Landesliga Südbaden unglaublich wichtig. Die Mannschaft hat nun am eigenen Leibe gespürt, was möglich ist, wenn die Einstellung hundertprozentig ist. Das war beim SV Weil in diesem Bezirksderby nicht der Fall.

Schon nach fünf Minuten gab es lange Gesichter im Weiler Lager. Die Defensive übersah auf der linken Seite Wittlingens Buba Ceesay. Und prompt wurde der Gäste-Stürmer angespielt. Der ehemalige Weiler zog knapp innerhalb des Strafraums ab, und plötzlich zappelte der Ball im Netz.Vorausgegangen war ein Fehler von Weil’ Keeper Sandro Keller, der den Ball ohne Not ins Aus gespeilt hatte.

Lediglich fünf Minuten konnte sich der FC Wittlingen jedoch über die frühe Führung freuen. Mit hohem Pressing eroberte der SV Weil den Ball. Liam Mertinatsch bediente Malin Schepperle, und der Trainersohn schlenzte die Kugel sehenswert zum 1:1 ins Netz.

Der Ausgleich beruhigte die Weiler Nerven aber nicht. Hinten leistete sich der Nonnenholz-Klub wenig später ein Foul im Strafraum, das für Coach Schepperle keines war. Lorik Breca war’s einerlei. Er verwandelte den Strafstoß sicher zur und Wittlingen führte wieder. Bei Weils Trainer Andreas Schepperle stieß, ob des zweiten Rückschlags in diesem Derby, der Blutdruck in ungeahnte Höhen.

In der Folge erhöhte der SV Weil den Druck, drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. Der fiel dann auch in der 39. Minute. Geburtstagskind Justin Samardzic köpfte nach einer Flanke von Nemanja Radulovic den Ausgleich.

Weil verzweifelt, Etienne trifft spät

Nach der Pause hielt das Tabellenschlusslicht weiter gut mit, hatte sogar in der ersten Viertelstunde Vorteile.

In der letzten 30 Minuten hatte der der SV Weil dann klare Vorteile. Der dritte Treffer wollte jedoch einfach nicht fallen. So hatten Justin Samardzic und der aufgerückte Innenverteidiger Hannes Kaiser mit Pfostentreffern Pech. Schließlich erzielte Kevin Etienne in der 90. Minute nach einem Einwurf den 3:2-Siegtreffer