Fußball-Landesliga: Wittlingen düpiert Favoriten SV Weil

Einen unerwarteten Verlauf hat das Landesliga-Derby zwischen Gastgeber SV Weil und dem FC Wittlingen am Samstag genommen. Kevin Etienne trifft spät zum Auswärtssieg.
Am Ende jubelten die Gäste, die bislang alle vier ausgetragenen Punktspiele verloren hatten, über einen nicht einmal unverdienten 3:2-Auswärtssieg. „Es war halt wieder ein Spiel, in dem die Mannschaft einmal mehr die letzten 20 Prozent hat vermissen lassen. Dann kann man auch gegen einen Tabellenletzten verlieren“, betonte ein enttäuschter Weiler Trainer Andreas Schepperle.