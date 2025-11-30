Fußball-Landesliga: Weil ist erwachsen geworden

Es läuft beim SV Weil. Und wie! Die Grenzstädter schlagen am Samstag im heimischen Nonnenholz den Bahlinger SC II klar mit 4:0.

Während die Regionalliga-Reserve des Bahlinger SC so langsam aber sicher im Tabellenmittelfeld verschwindet, hat sich der SVW zu einem Team entwickelt, das in dieser Spielzeit wohl um die ersten beiden Tabellenplätze mitspielen kann. Der aktuelle Tabellenzweite ist erwachsen geworden, spielt momentan von den sieben Hochrhein-Landesligisten den besten Fußball. Trainer Andreas Schepperle muss sich erst daran gewöhnen, dass er seine Jungs Woche für Woche loben muss.

Auch gegen die Kaiserstühler, die vor der Saison zu den Titelanwärtern gezählt haben, bescheinigte er seiner Truppe eine „in allen Mannschaftsteilen starke Leistung.“

Das sah am ersten Saisonspieltag noch ganz anders aus. Da eröffnete Weil die Saison auf der Ponderosa am Kaiserstuhl und ging mit 0:5 chancenlos unter. Am Samstag nun drehte der SVW den Spieß spektakulär um.

Von der ersten Minute an waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Mit einem Offensiv-Pressing störten sie den Bahlinger Spielaufbau wirkungsvoll. Dadurch eroberten sie im Mittelfeld bereits viele Bälle. Und hinten ließ die Abwehr fast nichts zu, entnervte die Gäste zudem mit einer erfolgreichen Abseitsfalle.

In der ersten halben Stunde ließ der aktuelle Tabellenzweite die eine oder andere Chance noch aus. Doch dann führte das erste starke Dribbling von Marvin Stöhr zu einem Foul im Bahlinger Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Malin Schepperle (30.) souverän zur 1:0-Führung.

Stöhr hatte nun richtig Lust, zu glänzen. Mit Erfolg. Sechs Minuten später drang er wieder in den Gästestrafraum ein, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und knallte die Kugel flach ins Bahlinger Gehäuse.

Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken ließ der SV Weil im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil: Die Heimelf agierte fast noch überlegener als vor der Pause. Weils starker Sechser David Groß offenbarte erneut seine Offensivqualitäten und erhöhte in der 54. Minute auf 3:0. Und der eingewechselte Justin Samardzic machte mit dem 4:0 in der 85. Minute den Deckel drauf. Während die Weiler feierten, schlichen die Gäste mit hängenden Köpfen vom Platz.