Fußball-Landesliga: Weil ist erwachsen geworden

Es läuft beim SV Weil. Und wie! Die Grenzstädter schlagen am Samstag im heimischen Nonnenholz den Bahlinger SC II klar mit 4:0.
Während die Regionalliga-Reserve des Bahlinger SC so langsam aber sicher im Tabellenmittelfeld verschwindet, hat sich der SVW zu einem Team entwickelt, das in dieser Spielzeit wohl um die ersten beiden Tabellenplätze mitspielen kann. Der aktuelle Tabellenzweite ist erwachsen geworden, spielt momentan von den sieben Hochrhein-Landesligisten den besten Fußball. Trainer Andreas Schepperle muss sich erst daran gewöhnen, dass er seine Jungs Woche für Woche loben muss.