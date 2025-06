Unter anderem aus Balingen: Vier Neuzugänge für den FC 07 Albstadt

Nach dem großen Umbruch im vergangenen Jahr im Landesliga-Team des FC 07 Albstadt und der Integration vieler junger Spieler, wurde in der abgelaufenen Spielzeit das Ziel, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern, erreicht. Vorrangig war es, sich in der für den Verein neuen Landesliga Staffel 3 zu etablieren und die stark verjüngte Truppe zu einer „verschworenen Einheit“ zu formen. Dies ist Spielertrainer Samed Akbaba und Co-Trainer Markus Pasternak eindrucksvoll gelungen. Deshalb wurde mit beiden auch frühzeitig eine weitere Zusammenarbeit bis 2026 vereinbart.

Vier Neue stehen in den Startlöchern

Nun richten die Nullsiebener den Blick nach vorne: Für die neue Spielzeit haben alle bisherigen Spieler des Kaders zugesagt; nur Tamer Matur und Marcello Anicito werden auf eigenen Wunsch „etwas kürzertreten“. Dafür gibt es einige Neuzugänge: Von der U23 der TSG Balingen kommt Viktor Farkas an die Schmiecha; ihm nach tuen es Alpay Akin (TSV Frommern), Stefan Fischer (Sportfreunde Bitz) und Shacore Simon (FC Holzhausen).

Minimalziel ist ein einstelliger Tabellenplatz

„Die kommende Landesliga-Saison sehen wir durch die drei Absteiger aus der Verbandsliga und die spielstarken Aufsteiger als große Herausforderung an und streben als Minimalziel bei der zu erwartenden starken Konkurrenz einen einstelligen Tabellenplatz an“, formulieren die FC-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Jürgen Pfaff die Ziele.

Vorbereitunsgauftakt am 1. Juli

Am 1. Juli trifft sich das Team zum Vorbereitungsauftakt und reist vom 3. bis 6. Juli ins Trainingslager. Die erste WFV-Pokalrunde steht am 26. Juli an; Auftakt in der Landesliga 3 ist am 16. August. Termine und Orte für Vorbereitungsspiele sind geplant, aber noch nicht abschließend geklärt.

Draskovic folgt als Trainer auf Josipovic bei der Zweiten

Markante Veränderungen gibt es bei der 2. Mannschaft zur neuen Saison. Der bisherige Coach Daniel Josipovic gibt die Trainingsleitung an Kristian Draskovic weiter. Josipovic kann sich damit zukünftig ausschließlich seinem Amt als Vorstand Sport widmen. Sein bisheriger Assistent Hasan Kutlu koordiniert zukünftig die Zusammenarbeit zwischen dem Jugend- und Aktivenbereich. Zudem kann die zweite Mannschaft in der Kreisliga B4 aktuell auf acht Neuzugänge bauen, die sich, wie der Rest der Mannschaft alle ehrgeizige Ziele setzen und wieder um den Titel mitspielen möchten.

Albstädter Nachwuchs ist im „Aufwind“

Anhaltender „Aufwind“ herrscht in der FC 07-Jugendabteilung. Die tolle Aufbauarbeit, die in den vergangenen fünf Jahren geleistet wurde, hat erste Früchte getragen. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem das Augenmerk darauf lag, wieder eine hohe Anzahl von Kindern und Jugendliche für den FC 07 Albstadt zu interessieren – was eindrucksvoll gelang bei einer Zuwachsrate von 400 Prozent – stellten sich nun erste zählbare Erfolge ein: Sowohl die E- als auch die A-Junioren beendeten die Saison als Meister. Darüber hinaus erreichte die C-Jugend, teils gegen höherklassige Gegner, das Bezirkspokal-Endspiel.