Schnelle Kombination durch das Mittelfeld, ein präziser Abschluss durch Denis Banda – nach vier Minuten zappelte das Leder im Nagolder Netz. Zum Glück für den VfL Nagold hatte Schiedsrichter Rico Neidinger eine Abseitsstellung erkannt – aber die Szene deutete an, dass der Schuon-Elf ein hartes Stück Arbeit bevorstehen würde.

VfL Nagold – FC O7 Albstadt 2:0 (0:0). „Es ist halt doch das erste Punktspiel, da hat uns etwas die Leichtigkeit aus den letzten Testspielen gefehlt“, räumte der VfL-Coach Marcel Schuon ein.

Spielkontrolle das Ziel

Nagold war um Spielkontrolle bemüht, Albstadt startete, gestützt auf seine bockstarke Innenverteidigung mit Abdussamed Akbaba und Samed Güngör, immer wieder schnelle Umschaltspiele. Wie in der 21. Minute als Nikolai Nikoletic frei zum Kopfball kam, aber denkbar knapp verfehlte. Riesenglück für den VfL, bei dem es Tom Gutekunst in die Startelf geschafft hatte. Der junge Stürmer hatte gegen die beiden bulligen Innenverteidiger einen schweren Stand, Nico Gaiser wurde mehrmals wegen Abseits zurückgepfiffen, und Ahmet Cetin zwang den über rechts kommenden Jan Beifuß in verbissen geführte Zweikämpfe.

Von Zuspiel überrascht

Zu mehr als Halbchance reichte es nicht, die beste hatte noch Tom Gutekunst (41.) und kurz danach Jonny Rothfuß, der jedoch von einem Zuspiel überrascht wurde.

Die zweite Halbzeit begann mit einem „Wachmacher“ durch Denis Banda! Gegen den Ball aus kurzer Entfernung verhinderte Maksim Hoelper per Reflex einen Rückstand. „Unser Torhüter hat uns im Spiel gehalten“, sagte Marcel Schuon zu dieser Schrecksekunde.

„Ein Tor aus dem Nichts“, monierte 07-Spielertrainer Akbaba kurz darauf die Szene zum 1:0, als Burak Tastan energisch den Ball behauptete und ins Zentrum zu Jan Beifuß spielte. Ballannahme, Schuss, Tor aus sechs, sieben Meter. „Ganz stark gemacht“, bewertete Ex-Trainer Armin Redzepagic die Führung. Albstadt verlor kurz die Ordnung und dann den bereits mit Gelb verwarnten Ahmet Cetin, als der lautstark den gelb Karton („Der hatte seinen Fuß in meinem Gesicht“) für Jan Beifuß gefordert hatte.

Überzahl tut dem VfL gut

Hart, aber regelkonform, in Überzahl drehte der VfL Nagold auf. Vor allem der eingewechselte Matthias Rauser stellte den FC vor Probleme. Beifuß verpasste eine der guten Rauser-Aktionen (67.), dann flog ein Drehschuss von Perparim Halimi über die Latte (69.).

Sicher vom Punkt

In der 71. Minute fuhr FC-Torhüter Chris-Ian Leitenberger Rauser voll in die Parade. Den fälligen Elfmeter verwandelte Elias Bürkle sicher zum 2:0 (72.). Das Spiel war gelaufen, der VfL war jetzt wie im Hinspiel voll am Drücker, bis zur 84. Minute gab es weiter Top Möglichkeiten aber so Marcel Schuon: „Die Chancenverwertung war hinten raus nicht gut“.

Trainerstimmen

Marcel Schuon, VfL Nagold: „Das war heute ein ganz anderes Spiel als in der Vorrunde. Albstadt wusste wie, sie uns wehtun können, darum war Geduld angesagt. Im zweiten Abschnitt hatten wir zuerst Glück, aber als wir das Tempo erhöhten und in Führung gingen, lief das Spiel. Nach dem Platzverweis hätten wir höher gewinnen können“.

Abdussamed Akbaba, FC 07 Albstadt: „Leider hatte ich vor dem heutigen Spiel einschließlich unserem Topstürmer vier Ausfälle, dennoch hat unser Spiel gut ausgesehen. Wir hatten in Halbzeit eins die besseren Chancen und hätten in der 46. Minute in Führung gehen müssen. Mit dem überraschenden Rückstand und dann in Unterzahl war das Spiel gelaufen. Die Leistung hat dennoch überzeugt, so steigen wir nicht ab.“

Statistik

VfL Nagold: Maksim Hoelper (Tor) Marius Hopp – Nick Schweizer – Marc Rück (75. Fabian Mücke) – Perparim Halimi – Burak Tastan – Elias Bürkle – Jonny Rothfuß (71. Jürgen Schechinger) – Nico Gaiser – Jan Beifuß (71. Robin Braun) – Tom Gutekunst (60. Matthias Rauser).

Tore: 1:0 (50.) Jan Beifuß, 2:0 (72.) Elias Bürkle (Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Rico Neidinger (Kevin Letzgus/Tarik Gekle).

Zuschauer: 160.

Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rote Karte (56.) Ahmet Cetin.