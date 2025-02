Ringen KSV Tennenbronn KSV rüstet sich für 11. Regionalligasaion

Das 100-jährige Jubiläum, das in der Zeit vom 16. bis 18. Mai drei Tage lang gefeiert werden soll, ist für Matthias Brenn,Trainer der Ringer des KSV Tennenbronn, ein Grund, nochmals ein Jahr als Coach dranzuhängen. Er geht damit in sein 24. Amtsjahr. Damit der KSV im Jubiläumsjahr weiterhin in der Regionalliga Baden-Württemberg als Drittligist um Punkte mitmischen kann, dafür brauchte es in der zurückliegenden Verbandsrunde Schwerstarbeit.