1 Jonny Rothfuß (rechts) stand zuletzt gegen den TSV Ehingen erstmals in der Startelf der Landesliga – und spielte durch. Foto: Kraushaar

Bis zum 19. Spieltag war für den TV Darmsheim Tabellenplatz 16 das Höchste der Gefühle. Damals wurde den Fußballern aus der Sindelfinger Teilgemeinde mitunter sogar die Landesligareife abgesprochen. Daran hat sich inzwischen einiges geändert. Die Darmsheimer sind mit vier Siegen und nur einer Niederlage die aktuell zweitbeste Mannschaft in der Rückrunde.















Link kopiert

Nur der Spitzenreiter, die TSG Young Boys Reutlingen steht mit fünf Siegen im gleiche Zeitraum noch besser da. Am heutigen Mittwoch geben die Darmsheimer ihre Visitenkarte beim VfL Nagold ab. VfL Nagold – TV Darmsheim (Mittwoch, 19.30 Uhr)."Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen", hatte der Nagolder Cheftrainer Armin Redzepagic als Voraussetzung für eine Rückkehr an die Tabellenspitze der Landesliga prognostiziert. Im Vergleich mit dem Spitzenreiter aus Reutlingen liegen die Nagolder mit vier Heimpartien zurück.

Schaschko und Quiskamp in der Trainerverantwortung

Im Hinblick auf die Begegnung mit dem TV Darmsheim liegt es noch einmal an Raphael Schaschko und Marco Quiskamp, die Mannschaft in Abwesenheit von Armin Redzepagic auf den Gegner vorzubereiten und einzustellen.

Dies ist eine nicht ganz einfache Aufgabe, bei der Raphael Schascko alles dran setzen wird, seine "persönliche weiße Weste" als Aushilfe für Armin Redzepagic an der Seitenlinie zu verteidigen.

Als sich die Mannschaften der Landesliga in die Winterpause verabschiedet haben, hätte man im Reinhold-Fleckenstein-Stadion höchstens über die Höhe des Heimsieges diskutiert, inzwischen haben sich die Darmsheimer, bei denen Trainer Marcel Lindner und Co-Trainer Marcus Binder für die kommenden Runde verlängert haben, zur zweitbesten Rückrundenelf gemausert.

"Keine Frage, wir haben die spielerische Klasse"

"Keine Frage, wir haben die spielerische Klasse", stellte Raphael Schascko nach dem 4:1 gegen den TSV Ehningen fest. Was es in diesem Spiel zu kritisieren gab, war eher als "Jammern auf hohem Niveau" zu sehen. Der ehemalige Profi war mit den Startelfplätzen für Jonny Rothfuß, Elias Bürkle und Perparim Halimi ein gewisses Risiko eingegangen, doch alle drei konnten aber das in sie gesetzte Vertrauen auf dem Platz zurückgeben.

Elias Bürkle im Strafraum brandgefährlich

Vor allem Elias Bürkle – "Ich spüre selbst, dass es nach dem erwarteten Loch nach dem Wiedereinstieg ins Training mit meinen Leistungen wieder nach oben geht" – machte hinter den Spitzen ein starkes Spiel und war, obwohl er körperlich gewiss kein Riese ist, im Strafraum immer wieder durch Kopfbälle brandgefährlich. "Das Timing beim Sprung zum Ball ist der entscheidende Punkt", weiß Bürkle die körperlichen Nachteile durchaus wettzumachen. In dieser Verfassung hat der Hornberger Vorteile gegenüber Tobias Essig und den aktuell noch angeschlagenen Marsel Cicak und Kai Sieb.

Imponierend war im Spiel gegen die Gelb-Blauen aus Ehningen die nahezu fehlerfreie Spieleröffnung über das VfL Zentrum Konz/Quiskamp auf Johannes Fleische oder Elisa Bürkle, der sich an der Mittellinie die Bälle abholte. Allerdings passierte dies auch weitgehend unbedrängt. Frühes oder gar aggressives Anlaufen war auf Ehninger Seite kaum zu entdecken.