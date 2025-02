Fußball Landesliga: VfL Nagold trifft auf alten Bekannten

1 Jürgen Schechinger (rechts) wird den VfL am Ende der Saison verlassen – ihn zieht es zum Bezirksligisten SV Gültlingen. Foto: Albert M. Kraushaar

Zum fünften Testspiel erwartet Fußball-Landesligist VfL Nagold den langjährigen Mitbewerber aus gemeinsamen Zeiten in der Landesliga Staffel 3.









Link kopiert



Gespielt wird am Samstag ab 14 Uhr gegen den SV Böblingen. Die Gäste konnten nach der Strukturreform und dem Wechsel in den Bezirk Stuttgart/Böblingen in der neuen Landesliga Staffel II noch nicht richtig Fuß fassen und stehen nach 16 Spieltagen mit 18 Punkte auf dem Relegationsplatz. Dennoch warnt VfL-Coach Marcel Schuon: „Die haben uns 2024 in der Vorbereitung eine richtige Aufgabe gestellt, ein Sieg am Samstag wäre schön – auch mit Blick auf unser Kabinenfest.“