Die Landesliga-Fußballer des VfL Nagold feierten am letzten Spieltag einen triumphalen 7:0-Heimsieg gegen den SV Nehren.















VfL Nagold – SV Nehren 7:0 (2:0). Es war ein absolut meisterlicher Auftritt, den die Nagolder vor weit über 500 Zuschauern am späten Samstagnachmittag im Reinhold-Fleckenstein-Stadion geboten haben.

Christos Thomaidis eröffnet den Torreigen

Als vierfacher Torschütze in der zweiten Hälfte glänzte Walter Vegelin, zwei Tore steuerte Kapitän Chris Wolfer bei. Der frühe Treffer des Noch-A-Jugendlichen Christos Thomaidis war so etwas wie der Türöffner zum am Ende selbst in dieser Höhe nicht unverdienten 7:0-Kantersiegs. Für den VfL Nagold war es der elfte Sieg in Folge.

Elfter Sieg in Folge

Der SV Nehren spielte beim letzten gemeinsamen Auftritt zunächst durchaus mit. "Zufrieden bin ich jedenfalls mit dem Ergebnis", kommentierte Armin Redzepagic den 2:0- Pausenstand. Die Führung hatte Christos Thomaidis (18.) erzielt. Zuvor musste nach einem Kontakt mit einem Nehrener VfL-Schlussmann Bubacarr Sanyang auf dem Platz behandelt werden. Zum Glück konnte er weitermachen.

Carlos Konz trifft mit Freistoß die Latte

Dem 2:0 vorausgegangen war ein Freistoß von Carlos Konz aus 19 Metern an die Latte. Den Abpraller sicherte sich zunächst ein Nehrener Abwehrspieler, doch dieser brachte das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone. Chris Wolfer nutze die Gelegenheit zum 2:0 (38.).

Gleich was sich die Gäste für den zweiten Abschnitt vorgenommen hatten, Chris Wolfer durchkreuzte sofort nach Wiederbeginn deren Pläne mit dem Tor zum 3:0 (48.). Kurz danach legte der VfL-Kapitän uneigennützig für Walter Vegelin auf . Dieser traf zum 4:0 (54.). Noch war freilich nicht klar, dass der Top-Torjäger bei seinem Abschied drei weitere Treffer würde nachlegen können.

Walter Vegelin mit überragender Vorstellung

Der SV Nehren hatte danach noch einen Pfostenschuss (64.) durch Remy Behnke und eine dicke Kopfballchance (66.) durch den eingewechselten Tim Staiger zu verzeichnen. Mit dem zweiten Treffer von Walter Vegelin zum 5:0 (72.) war das Ding jedoch endgültig durch.

Der SV Nehren konnte bei etwa 27 Grad im Schatten (auf dem Platz gab es allerdings keinen Schatten) dem VfL Nagold nicht mehr folgen. Alles was jetzt noch kommen sollte, war Gala. Bei seinen Saisontoren Nummer 47 und 48 ließ Walter Vegelin die grüne Innenverteidigung um Jonas Eidher regelrecht stehen.

Carlos Konz verabschiedet sich mit starker Vorstellung

Armin Redzepagic hatte für das letzte Heimspiel nochmals umgestellt.Carlos Konz war auf die Sechserposition gerückt und verabschiedete sich von dort mit einer starken Partie. Fabian Mücke und Marco Quiskamp spielten in der Innenverteidigung. Zudem standen Perparim Halimi (für Niklas Schäuffele) im Mittelfeld und Christos Thomaidis (für Elias Bürkle im Angriff) in der Startelf. Auf dem Spielbogen standen 14 Ersatzspieler, von Torhüter Joel Mogler über Allrounder Lysander Skoda bis zu den Stürmern Marsel Cicak und Luka Kravoscanec. Insgesamt waren sieben Verletzte aufgeführt.

Armin Redzepagic: Qualität des Kaders entscheidend

"Dass wir trotz der vielen Ausfälle am Ende einer sehr langen Saison ganz oben stehen, belegt die Qualität des Kaders", erklärte Armin Redzepagic und erinnerte gleichzeitig an das Erreichen des WFV-Pokal-Halbfinals gegen die Stuttgarter Kickers. Immerhin hat der VfL Nagold auf dem Weg dorthin mit der TSG Tübingen und der SKV Rutesheim zwei Verbandsligisten aus dem Weg geräumt. Mit beiden Teams (TSG auf Rang acht/SKV Rutesheim Rang 13.) gibt es in der nächsten Saison ein Wiedersehen.

