Fußball-Landesliga: VfL Nagold muss Fehlstart ausbügeln

1 Gegen den SV Zimmern (gelbe Trikots) kassierte der VfL Nagold eine 0:3-Niederlage. Foto: Kraushaar

Nach der 0:3-Niederlage gegen den SV Zimmern muss der VfL Nagold jetzt zum FC Albstadt. Dort steht er bereits unter Zugzwang. Personell ist die Situation Trainer Marcel Schuon aber erneut nicht einfach.









FC Albstadt – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Ist beim VfL Nagold nach den kommenden 90 Minuten beim FC Albstadt die Welt wieder in Ordnung oder schlingert der Vizemeister in der Fußball-Landesliga in eine Startkrise. Diese Frage wird die Anhänger der Schuon-Elf auf ihrem Weg ins Albstadion bis zum Abpfiff durch Schiedsrichter Sven Arnold begleiten.