Natürlich konnte der VfL Nagold die 0:1-Niederlage beim SV Seedorf nicht mehr rückgängig machen, aber was die Fans beim Heimspiel gegen den BSV 07 Schwenningen geboten bekamen war ein Torspektakel pur. Zehn Treffer, acht davon für den VfL Nagold, mit 70 Toren stellt der Tabellendritte jetzt den besten Angriff der Liga.

VfL Nagold – BSV 07 Schwenningen 8:2 (3:0). „Arbeiten, arbeiten, arbeiten“ – VfL-Trainer Marcel Schuon jagte seinen Mittelstürmer Jan Beifuß in der Box von Position zu Position. Mit einer enorm hochgestellten Anlauftaktik wollte der Ex-Profi ein frühes Tor erzwingen und hatte mit dieser Taktik Erfolg.

Früh eine Top-Chance

Jonny Rothfuß hatte nach 120 Sekunden die erste Top-Chance noch verpasst, aber das konsequente Nachsetzten wurde gut eine Minute später durch den Führungstreffer von Johannes Fleischle belohnt.

Druckvoll agiert

Der VfL spielte weiter druckvoll nach vorne, Jan Beifuß hatte das 2:0 auf dem Fuß (7.), dann kam es beim ersten gefährlichen Konter zu einem Zusammenstoß zwischen Fabio Chrurazzi und VfL-Keeper Maksim Hoelper. Der BSV-Torjäger forderte Elfmeter und erhielt dafür die Gelbe Karte.

Rot!

Und die hatte Folgen! Nach einer weiteren unübersichtlichen Situation monierte Chiurazzi „Foulspiel“, der kleinlich pfeifende Schiedsrichter Johannes Röhrig griff erneut zum Karton, und der hatte folglich die Farbe Rot (18.).

Über 70 Minuten in Unterzahl, das konnte nicht gut gehen, dennoch war Marcel Schuon froh, dass der über rechts durchgebrochene Matthias Rauser den Kopf oben hielt und uneigennützig auf Jan Beifuß ablegte, der sicher zum 2:0 einschob.

Konzentrations-Knick

Nur drei Minuten später wurde der Stürmer für seine „Arbeit“ gegen den Ball belohnt, als er BSV-Keeper Markus Rössner das Leder abluchste und Jürgen Schechinger anspielte, der nur noch ins leere Tor schieben musste.

3:0 nach gut einer halben Stunde plus Überzahl bei acht zu zwei Torschüssen, das führte zu Beginn der zweiten Halbzeit zu einem Konzentrations-Knick.

Schon-Kritik

„Das darf einer Spitzenmannschaft so nicht passieren“, kritisierte Marcel Schon den Anschlusstreffer durch Ivan Dujic (47.) per Flachschuss ins lange Eck. Vor allem Matthias Rauser entwickelte sich mit seinen Vorstößen zum „Man of the Match“.

In der 59. Minute legte er zum zweiten Male für Jan Beifuß auf, der zog mit dem Tor zum 4:1 in der Torjägerliste an Fabio Chiurazzi (11 Tore) vorbei. Kurze Zeit später stand Rauer erneut im Blickpunkt als er den Kopf wegzog, und der hinter ihm platzierte Niklas Watzl eine Ecke von Jonny Rothfuß zum 5:1 (63.) verwertete.

Torparade“

Vier Minuten später bediente Rauser Johannes Fleischle zum 6:1 (67.). Die „Torparade“ ging weiter, in der 73. Minute auf Seiten des VfL, als Ivan Dujic nach einem weiten Einwurf aus dem Gewühl das 2:6 erzielte.

Damit war jedoch noch lange nicht Schluss! In der 81. Minute war Rauser erneut nicht zu halten, seine Hereingabe verwertet Johannes Fleischle flach zum 8:2. Es war der dritte Streich des starken VfL-Kapitäns und die fünfte Vorlage des überragenden Matthias Rauser.

Für den BSV 07 Schwenningen kam es jedoch noch schlimmer, als Valery Franck E. Bonny für ein Frustfoul an der Mittellinien noch die Rote Karte sah (86.), und die 07er das Spiel mit neun Mann beenden musste.

Stimmen

Marcel Schuon VfL Nagold: „Die Zuschauer bekamen heute echt etwas geboten, die Jungs haben sich nach zwei Spielen, die nicht so liefen, den Frust von der Seele geschossen. Die frühe Führung haben wir uns richtig erarbeitet, das 2:0 war wichtig, die gelb-rote Karte aus der Sicht der Gäste sicherlich ein Knackpunkt, aber wir sind mit dem Ergebnis wieder in der Spur“.

Mauro Chiurazzi, BSV Kapitän: „Die gelben Karten und der Platzverweis waren unnötig, da hat der Schiedsrichter wenig Fingerspitzengefühl gezeigt. Ja, wir hatten unsere Probleme auf den Außenpositionen, aber wir spielen derzeit personell am Limit.“

Tore

Tore: 1:0 (4.) Johannes Fleischle, 2:0 (27.) Jan Beifuß, 3:0 (34.) Jürgen Schechinger, 3:1 (47.) Ivan Dujic, 4:1 (59.) Jan Beifuß, 5:1 (63.) Niklas Watzl, 6:1 (67.) Johannes Fleischle, 6:2 (73.) Ivan Dujic, 7:2 (78.) Niklas Watzl, 8:2 (81.) Johannes Fleischle.

Das Team

VfL Nagold: Maksim Hoelper (Tor), Marius Hogg (71. Stefan Wurm), Marc Rück, Fabian Mücke, Nico Gaiser (59. Niklas Watzl), Jonny Rothfuß, Jan Beifuß (59. Robin Braun), Burak Tastan (78. Eser Sarak), Johannes Fleischle, Jürgen Schechinger (78. Tom Gutekunst), Matthias Rauser.

Schiedsrichter: Johannes Röhrig – Faek Mohamed – Fabian Hildebrand.

Zuschauer: 120.

Bes. Vorkommnisse: Gelb/Rot (18.) Fabio Chiurazzi; Rot (85.) Valery Franck E. Bonny.