1 Trainer Armin Redzepagic hat in Tübingen einen starken Auftritt seiner Mannschaft gesehen. Foto: Kraushaar

Kurz vor dem Ende einer ungewöhnlich langen Spielrunde stehen die Fußballer des VfL Nagold vor dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga.















SV 03 Tübingen – VfL Nagold 0:4 (0:0). Beim Gastspiel in Tübingen sahen die rund 100 Zuschauer im ersten Spielabschnitt keine Tore. Der Treffer von Dominik Pedro nach 53 Minuten war dann so etwas wie der Türöffner zum am Schluss doch recht klaren Sieg.

"Wir haben schon in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht"

"Wir haben schon in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht, vor dem Tor beim Abschluss jedoch weiche Füße bekommen", blickte Armin Redzepagic auf die ersten 45 Minuten auf dem Sportgelände beim Tübinger Schwimmbad zurück. "Die Tübinger wollten nicht viel von uns. Sie waren vor allem darauf bedacht, sich bei ihrem letzten Heimspiel keinen Streifen einzufangen."

VfL-Schlussmann Bubacarr Sanyang hat nur wenig zu tun

Entsprechend schwierig gestalteten sich zunächst die Versuche der Nagolder, gegen die vielbeinige und technisch versierte Abwehr zum Abschluss zu kommen. Tobias Essig verfehlte bei zwei Versuchen das Gehäuse nur knapp. Johannes Fleischle und Walter Vegelin fanden ihren Meister in Person von Torhüter Max Steinhilber. "Hinten sind wir gut gestanden. Bubacarr Sanyang musste lediglich zwei Eckbälle runterpflücken", gab es ein Lob vom Trainer für die solide Nagolder Abwehrarbeit.

Trainer Redzepagic: Wir werden unsere Chancen noch bekommen

Eine Nullnummer zur Pause ist nicht zu unterschätzen. "Ich habe den Jungs gesagt, dass es keinen Grund gibt, nervös zu werden. Ich war überzeugt, dass wir unsere Chancen noch bekommen", so Armin Redzepagic, der seine Elf im zweiten Abschnitt deutlich höher anlaufen ließ. "Ich hatte den Eindruck, dass die Tübinger konditionell auf Dauer nicht mithalten können", begründete der Stammheimer den Griff in die Risikokiste.

Dominik Pedro trifft aus 25 Metern

In der 53. Minute wurden die Anstrengungen der Nagolder mit dem Führungstreffer von Dominik Pedro belohnt. Der VfL Nagold hatte einen zweiten Ball abgefangen, das Spielgerät kam zu dem Außenverteidiger, und der nahm aus gut 25 Metern Maß. "Die Kugel schlug über Steinhilber ein – ein super Tor. Das war der Türöffner zum Dreier", freute sich der Nagolder Coach mit dem nicht gerade als Torjäger gefürchteten Linksverteidiger.

Auch beim 2:0 (68.) musste Maximilian Steinhilber einen Schuss aus der Ferne – Freistoß von Carlos Konz – passieren lassen. Die Partie war so gut wie gelaufen, zumal die Tübinger angesichts der Temperaturen nicht mehr zu einer Wende in der Lage waren.

Chris Wolfer macht mit dem 3:0 den Deckel drauf

Chris Wolfer machte mit seinem 18. Saisontor zum 3:0 (78.) endgültig den Deckel drauf. Das vierte Tor, erzielt von A-Jugend-Spieler Christos Thomaidis (83.), entsprang einer Kombination, an der mit Frederic Fleischle, Tobias Essig und Walter Vegelin gleich vier Spieler beteiligt waren.

Christos Thomaidis war in der 53. Minute für Außenstürmer Kai Sieb ins Spiel gekommen und konnte sich in Tübingen über sein zweites Tor in der Landesliga freuen.

