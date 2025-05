Die Nagolder, die ab der 39. Spielminute aufgrund der Ampelkarte gegen Matthias Hauser in Unterzahl spielen mussten, schlugen aber postwendend durch ihren Besten, Kapitän Elias Bürkle zurück, der mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer seine Mannschaft wieder auf die Siegerstraße zurückbrachte.

SV Wittendorf – VfL Nagold 1:4 (0:1). Ab diesem Zeitpunkt dominierte der Favorit die Partie und ließ weitere Treffer folgen. Die Wittendorfer hielten im ersten Spielabschnitt gut dagegen und verhinderten ein Tor durch Direktabnahme von Nico Gaiser (11.), Wittendorfs Abwehrchef Matthis Johannsen konnte klären.

Keeper aufmerksam

Die lange Zeit beste Chance der Nagolder bot sich Niklas Watzl in der 27. Minute, der aber nach weitem Zuspiel seines Kapitäns Elias Bürkle am aufmerksamen Wittendorfer Keeper Marco Geigle scheiterte. Wittendorf kam Mitte der ersten Halbzeit auch zu ein, zwei Halbchancen.

Die Ampelkarte

In der 37. Minute kam der bereits mit Gelb vorbelastete Nagolder Stürmer Matthias Rauser einen Schritt zu spät und prallte mit dem herauseilenden Wittendorfer Keeper Marco Geigle zusammen. Der Schiedsrichter Felix Rauch sah sich gezwungen, den Nagolder mit der Ampelkarte vom Platz zu stellen.

In Unterzahl klappt’s

In Unterzahl gelang den Nagoldern fast schon zum Trotz in der 39. Minute der Führungstreffer. Nach einem Nagolder Angriff über rechts ließ sich Wittendorfs Keeper Marco Geigle aus seinem Tor locken, und die Konfusion im Wittendorfer Strafraum nutzte Nagolds Kapitän mit einem sehenswerten Distanzschuss unters Lattenkreuz.

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Nagolder mit einem Mann weniger in ihre eigene Spielhälfte zurückfallen. Dieser taktische Kniff ging erst einmal nicht auf. Nach einer Stunde gelang den Gastgebern der nicht unverdiente Ausgleich. Nach Vorarbeit von Doninik Stoll lenkte Luca Schmid den Ball mit der Hacke auf das Nagolder Tor, den Abpraller konnte Roman Rieger versenken.

Freude nur kurz

Über diesen Ausgleich konnten sich die Gastgeber aber nur kurze Zeit freuen. Nagolds Kapitän Elias Bürkle brachte mit einem sehensweiten Freistoßtreffer aus der 64. Minute den Favoriten wieder auf die Siegerstraße. Die Nagolder drängten in der Folge auf die Entscheidung.

In der 77. Minute konnte die Wittendorfer eine Offensivaktion der Gäste im eigenen Strafraum nicht klären, und Stefan Wurm staubte zum 1:3 ab.

Überlegt eingeschossen

Für den Schlusspunkt sorgte Nagolds spät eingewechselter Jan Beifuss, der den Ball im Wittendorfer Strafraum gut behauptete und überlegt zum Endstand von 1:4 einschoss.

Durch den Sieg des TSV Frommern im Kellerduell gegen Dornhan ist der Rückstand für die Mannschaft von der langen Furche auf den Relegationsplatz auf vier Punkte angewachsen.

Da die Empfinger in Harthausen nicht über ein Unentschieden hinauskamen, haben die Nagolder den Relegationsplatz vor dem Kracher in einer Woche gegen Spitzenreiter Rottenburg zurückerobert.

Trainerstimmen

Sebastian Ruoff (SV Wittendorf): „Wir haben heute eine Stunde lang eine richtig gute Partie abgeliefert gegen den Aufstiegsaspiranten aus Nagold. Nach unserem Ausgleich ist bei uns aber der Faden gerissen, und wir haben haben trotz Überzahl zwei dumme Gegentore kassiert. Ich kann aber unserer Mannschaft auch heute kein Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben.“

Marcel Schuon (VfL Nagold): „Das war eine richtig reife Leistung meiner Mannschaft. In Wittendorf auf dem Platz kannst du keinen Schönheitspreis gewinnen. Nach der völlig überzogenen Ampelkarte gegen Matthias Rauser und dem Ausgleich der Wittendorfer hat meine Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Die Teams

SV Wittendorf: Marco Geigle, Collin Schmid (72.Ralf Haas), Robin Schillinger, Radion Eckert, Sandro Mihic, Jakob Burkhardt (56.Patrick Möhrle(81.Allesandro Iantorno)), Luca Schmid (75.Dominik Schillinger), Dominik Stoll, Roman Rieger, Liam Schmid.

VfL Nagold: Laurent Bajktari, Marc Rück, Nico Gaiser, Elias Bürkle, Robin Braun (83.Frederic Fleischle), Fabian Mücke, Niklas Watzl (63.Jan Beifuss), Matthias Rauser, Stefan Wurm (87.Nikita Müller), Jürgen Schechnger (63.Marius Hogg), Johannes Fleischle.

Die Tore

Tore: 0:1, 1:2 Elias Bürkle (44., 63.), 1:1 Roman Rieger (59.), 1:3 Stefan Wurm (77.), 1:4 Jan Beifuss (88.).

Besondere Vorkommnisse: Ampelkarte (39., Matthias Rauser, VfL Nagold)._

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Felix Rauch.