Fußball-Landesliga: VfL Nagold braucht eine Serie

Wenn der VfL Nagold nicht den Anschluss zur Tabellenspitze verlieren will, muss er unbedingt am Sonntag in Mühlheim gewinnen. Und nicht nur dort – denn die Konkurrenz patzt nicht.

VfL Mühlheim – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Der Anfang wurde am vergangenen Wochenende mit dem 3:1-Sieg über den SSC Tübingen gemacht, jetzt gilt es, beim VfL Mühlheim nachzulegen. Der VfL Nagold braucht in der Fußball-Landesliga eine Erfolgsserie. Nur wenn vier, fünf Spiele in Folge gewonnen werden können, besteht die Chance, wieder nach ganz vorne aufzuschließen.

Das Nagolder Problem: Die Konkurrenz patzt nicht. Die immer noch unbesiegte SG Empfingen lebt mit ihrem 2:0-Sieg beim SV Nehren weiter ihren Acht-Punkte-Vorsprung, die TSG Balingen II konnte die Nagolder nicht nur durch das 6:0 gegen den VfL Mühlheim auf Distanz halten, sondern auch noch ihre Torbilanz auf 36:11 ausbauen. Einzig der SV Zimmern musste beim 0:2 beim VfB Bösingen einen Rückschlag einstecken. Dabei hatten nicht wenige – auch in Nagold - auf eine Punkteteilung spekuliert.

Selbst in Situation gebracht

Damit bleibt der Druck auf den VfL Nagold unverändert hoch. „Wir sind uns der schwierigen Situation durchaus bewusst. In die haben wir uns jedoch selbst gebracht“, blickt der Nagolder Trainer Marcel Schuon auf die unnötigen Niederlagen gegen die SG Empfingen und beim TSV Harthausen zurück. Am kommenden Wochenende darf man der SG Empfingen (gegen den BSV Schwenningen), dem SV Zimmern (gegen den TSV Harthausen) und der TSG Balingen II (gegen den SV Seedorf) bei ihren Heimspielen durchaus die Favoritenrolle zubilligen. Umso wichtiger wird es werden, beim VfL Mühlheim dranzubleiben.

Das 3:1 gegen den SSC Tübingen dürfte dem VfL Nagold nach dem spielfreien Wochenende Selbstvertrauen gegen. Die hohe Niederlage der Mühlheimer gegen den Tabellenzweiten TSG Balingen II ist für den Nagolder Coach jedoch keine Messlatte. „Bei ihrem Heimspiel gegen uns werden die anders auftreten“, warnt Schuon vor dem VfL Mühlheim. Immerhin hat der Aufsteiger schon elf Punkte auf seinem Konto. Allerdings hat er erst sechs davon auf dem eigenen Sportplatz geholt.

Halimi und Bürkle zurück

Für das Spiel beim Tabellendreizehnten sind Perparim Halimi und Elias Bürkle wieder dabei. Chris Wolfer fällt jedoch verletzt länger aus. In Sachen Aufstellung bleibt Marcel Schuon bei seinem traditionellen „Schau mer mal“, prophezeit jedoch an der Donau eine schwere Aufgabe: „Klar, als Aufsteiger versucht man zuerst, seine Heimspiele zu gewinnen. Im eigenen Stadion kennt man jeden Zentimeter“, weiß der Ex-Profi aus eigener Erfahrung.

Die Sperre von Torwart Lucas Lauxmann ist inzwischen abgelaufen, im Tor bleibt jedoch Mario Bozic. „Er hat seine Sache gut gemacht“, gab es ein Lob vom Cheftrainer. Als Folge muss sich Lauxmann erst einmal hinten anstellen und sich über Leistung wieder ins Blickfeld spielen. Wie schnell sich die Situation ändern kann, musste der junge Torhüter am eigenen Leib erfahren.