Fußball-Landesliga: VfL Nagold braucht eine Serie

Wenn der VfL Nagold nicht den Anschluss zur Tabellenspitze verlieren will, muss er unbedingt am Sonntag in Mühlheim gewinnen. Und nicht nur dort – denn die Konkurrenz patzt nicht.
VfL Mühlheim – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Der Anfang wurde am vergangenen Wochenende mit dem 3:1-Sieg über den SSC Tübingen gemacht, jetzt gilt es, beim VfL Mühlheim nachzulegen. Der VfL Nagold braucht in der Fußball-Landesliga eine Erfolgsserie. Nur wenn vier, fünf Spiele in Folge gewonnen werden können, besteht die Chance, wieder nach ganz vorne aufzuschließen.