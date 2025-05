Fußball Landesliga: VfB Bösingen will Heimsieg

Auf dem Papier ist VfB-Trainer Peter Leopold mit dem Tabellenvierten Favorit gegen den TSV Harthausen/Scher. Die Gäste aus dem Zollern-Kreis sind mit 31 Punkten längst am rettenden Ufer angelangt.

VfB Bösingen – TSV Harthausen/Scher (Samstag, 15.30 Uhr/Vorrunde: 3:2). Auf dem Papier ist Trainer Peter Leopold mit dem Tabellenvierten Favorit gegen den Zwölften. Die Gäste aus dem Zollern-Kreis sind mit 31 Punkten längst am rettenden Ufer angelangt und haben auf den möglichen Relegationsplatz 13 (TSV Frommern: 18) bereits 13 Zähler Abstand.

Beide können befreit aufspielen

Da bei den Gastgebern das Thema Relegationsrang durch die 1:3-Schlappe gegen Nehren mit sechs Zählern Rückstand auf Empfingen im Grunde erledigt ist, können beide Teams befreit aufspielen. Im Hinspiel setzte sich der VfB an der Scher mit 3:2 knapp durch.

Lesen Sie auch

Trainer Leopold erwartet Leistungssteigerung

Diesmal möchte Leopold wieder eine Leistungssteigerung sehen. „Gegen Nehren haben wir verdient verloren, weil wirklich nach vorne nicht viel zusammengelaufen ist. Da müssen wir gegen Harthausen wieder an die Spiele davor anknüpfen“, meint er damit von Beginn an mit Volldampf läuferisch und intensiv in den Zweikämpfen präsent sein.

Gäste setzten auf Defensive

Zumal die Gäste defensiv eingestellt auf den Bruckäcker kommen werden, und somit erst einmal geknackt werden müssen. Was für die VfB-Spieler bedeutet: Ball und Gegner laufen lassen, Chancen herausarbeiten und so effektiv wie möglich ausnutzen. Denn sowohl der dritte Rang ist nach vorne ebenso noch machbar wie von zwei Verfolgern eingeholt- oder gar überholt zu werden.

Der von Akin Aktepe trainierte TSV Harthausen/Scher hat in den vergangenen Wochen wie ein fleißiges Eichhörnchen die Punkte gesammelt, ist seit April fünfmal hintereinander ungeschlagen (neun Punkte) und entfernte sich so Stück für Stück schnell vom Abstiegskeller. Auswärts allerdings schoss der TSV nur zehn Treffer und holte nur elf Zähler.