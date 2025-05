VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen 2:0 (0:0). Allerdings kann die Mannschaft von Trainer Peter Leopold dies nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, muss auf Ausrutscher der Mitkonkurrenten hoffen.

BSV setzt auf Defensive

Auf verhaltenem Niveau verlief das Bezirksderby auf den „Bruckäcker“ vor 200 Zuschauern. Trotz überwiegend optischer Überlegenheit konnte sich der VfB Bösingen nur selten gegen den defensiv eingestellten BSV Schwenningen entscheidend in Szene setzen. Während die Ersatzbank des BSV Schwenningen nur sehr spärlich besetzt war, musste der VfB Bösingen schon nach 20 Minuten Marius Beiter verletzungsbedingt auswechseln.

VfB findet keine Lücken

Gegen die hoch verteidigenden Gäste ergaben sich nur wenige Lücken für einen erfolgreichen Torabschluss. Glück hatten die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit, als Elias Gresser vom BSV gegen die weit aufgerückte VfB-Abwehr einen Weitschuss aus von der Mittellinie wagte, den VfB-Keeper Ron Armbruster gerade noch über die Querlatte abwehren konnte.

Chancenplus für VfB

Trotz mehr Ballbesitz und einem Chancenplus musste man sich beim VfB Bösingen bis in die Schlussphase gedulden, um die Treffer für den 2:0-Sieg zu erzielen. Marius Müller, in der 70. Minute eingewechselt, nutzte neun Minuten später seinen Freiraum und traf zum 1:0 des VfB.

Kurioses 2:0

Etwas kurios die Entstehung zum 2:0 durch Torsten Müller in der 85. Minute nach hervorragender Balleroberung durch Adi Dobricean an der Seitenlinie. Der BSV-Abwehr fehlte es im Strafraum an der nötigen Konsequenz beim Klärungsversuch und irgendwie rechneten alle Protagonisten mit dem Abseitspfiff, der nicht kam. Torsten Müller spitzelte den Ball an BSV-Torhüter Markus Rössner vorbei, kullerte die Kugel über die Torlinie.

FC Rottenburg ist Meister

Meister der Landesliga 3 ist der FC Rottenburg. Der bereits die gesamte Saison dominierende Aufsteiger machte mit dem 1:0-Sieg beim VfL Nagold vor knapp 500 Zuschauern alles klar. FCR-Torjäger René Hirschka sorgte mit seinem Treffer in der 60. Minute für die Entscheidung. Der VfL hat wie die SG Empfingen, die am Freitagabend beim SV Zimmern 0:3 unterlag, 57 Zähler auf dem Konto. Auf Rang vier folgt der VfB Bösingen mit 54 Punkten. Der hat gegenüber den Konkurrenten allerdings das schlechtere Torverhältnis. Alle drei Mannschaften haben am 29. Spieltag lösbare Aufgaben vor sich. Sollte sich an der Tabellenkonstellation danach nichts ändern, kommt es am letzten Spieltag zu einem „Endspiel“ zwischen dem VfL Nagold und der SG Empfingen um Rang zwei.