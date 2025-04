1 Der VfB Bösingen (Marius Beiter) hatte gute Tormöglichkeiten, um die Partie bei den TSF Dornhan vorzeitig zu entscheiden. So musste man bis in die Schlussphase warten, bis der 2:0-Erfolg durch den Doppelpack von Torsten Müller perfekt war. Foto: Jürgen Schleeh

VfB-Trainer Peter Leopold möchte in der Rolle des Jägers in Lauerstellung beobachten, was die drei Favoriten vor ihm in den letzten sechs Spielen vorlegen. Das Thema Relegation ist (noch) keines.









