SV Wittendorf – VfB Bösingen 0:5 (0:5). Die Leopold-Elf ist nun zehn Gastspiele ungeschlagen. Für die Gastgeber war es im Kampf um den Klassenerhalt ein richtungsweisendes Spiel, um aus den zwei Nachholspielen den Relegationsplatz 13 ins Visier zu nehmen.

Blitzstart vom VfB

Doch von Beginn an beherrschte der VfB das Geschehen. Nach einem Einwurf flankte Marius Beiter von Links erstmals in den Strafraum und Marius Müller netzte zum frühen 0:1 (3.). In der Folge entwickelte sich Einbahnstraßenfußball. Der VfB agierte konzentriert und zielstrebig, zog den Gästen schnell den Zahn.

Nach einigen weiteren hochkarätigen Möglichkeiten wie eine Freistoßflanke an die Latte fiel das 0:2 – Beiter stieg bei einer Hereingabe von Außen durch Benedikt Jochem am höchsten und köpft wuchtig ein (20.).

Schnitzer in der SVW-Abwehr

Haarsträubende Schnitzer der SVW-Abwehr sorgten für weitere VfB-Treffer. Beim 0:3 traf Marius Müller per Flachschuss (37.). Das 0:4 markierte nach einem Torwartabpraller, wieder Beiter (44.). Und mit dem Pausenpfiff vernaschten Jochem und Beiter SVW-Torwart Marco Geigle aus zwei Metern zum 0:5 (45.+2), hätte der Gast auch höher führen können.

Im gleichen Stil ging es in der zweiten Hälfte weiter - ein Bösinger Angriff nach dem anderen rollte auf den Wittendorfer Kasten. Julian Bihler traf aus 30 Metern das Lattenkreuz (70.). Die Gäste verwalteten den klaren Vorsprung und der SVW erreichte sein Ziel, nach der Pause keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren.

Vorschau

VfB Bösingen – TSV Straßberg (Ostersamstag, 15.30 Uhr/0:0). In der englischen Woche geht es für den VfB mit einem Heimspiel gegen den Vorletzten aus dem Zollern-Alb-Kreis weiter. Im Hinspiel reichte es nur zu einem Remis, deshalb möchte Bösingen diesmal einen Dreier einfahren. Gästetrainer Marc-Philipp Kleiner hat mit seiner Elf zwei der letzten drei Partien gewonnen - beides waren Kellerduell gegen Dornhan (3:0) und Harthausen (3:0). Gegen den SV Nehren setzte es allerdings eine 0:5-Klatsche. Manko des TSV ist der Angriff mit nur 16 Treffern in 22 Partien.