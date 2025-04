Fußball Landesliga: VfB Bösingen feiert deutlichen Heimerfolg

VfB Bösingen – FC 07 Albstadt 5:1 (1:1). Die Gastgeber waren bissig, wollten unbedingt die drei Punkte und legten deshalb sehr energisch und fokussiert vor. Bereits in der 4. Minute gelang die frühe 1:0-Führung durch Noah Kimmich. Er war bei einem Eckball aufgerückt. Der wurde zunächst abgewehrt, dann brachte Julian Schneider die Kugel zur Mitte. Julian Bihler legte auf und mit einem abgefälschten Schuss zappelte sie im Netz.

FC Albstadt gelingt Ausgleich

Albstadt fand zusehends ins Geschehen. Schlussmann Mirko Harter verhinderte bei einem Kopfball von Samed Güngür den Ausgleich (17.). Ahmet Cetin wurde gerade noch geblockt (20.). Nach knapp einer halben Stunde war es allerdings so weit, gelang den Nullsiebenern der verdiente 1:1-Ausgleich durch Denis Mazrekaj (28.). Hierbei versenkte er einen Freistoß direkt zentral aus 20 Metern ins Torwarteck.

Wieder Güngür hätte vor der Pause auf 1:2 stellen können. Nun tat sich der VfB bis zur Pause mit den Offensivbemühungen schwer und so plätscherte nach dem Seitenwechsel gegen bekannt unbequem und defensiv kompakt agierende Albstädter die Zeit dahin.

Platzverweis für FCA-Coach

Aus FCA-Sicht wurde in der 71. Minute ein Platzverweis gegen Spielertrainer Abdussamed Akbaba (Foulspiel) zum Knackpunkt. 70 Minuten lang war es ein Geduldspiel für die Gastgeber, ehe die Tormaschine in Überzahl ins Rollen kam und die Partie mit vier Treffern in gerade einmal zehn Minuten einen klaren Verlauf nahm. Albstadt hatte sich derweil sicherlich für die Schlussphase insgeheim mehr erhofft. Und plötzlich klingelte es im Netz der Albstädter fast im Minutentakt. Julian Bihler erlöste die Leopold-Schützlinge in der 73. Minute herrlich und hämmerte einen Freistoß aus 23-Meter zum 2:1 in den Winkel.

Comeback von Marius Müller

Kaum wieder angespielt stand es 3:1 – Torsten Müller vollendete bei seinem Comeback nach der Einwechslung als Joker ein Zuspiel von Benedikt Jochem aus zehn Meter (76.). Kurze Zeit später traf er nur den Pfosten und Marius Müller wurde beim Nachschuss geblockt. Sekunden später war allerdings Steffen Kramer mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 4:1 (82.). Es kam noch schlimmer für die Gäste: Marius Müller schickte Marius Beiter auf die Reise und dieser spitzelte den Ball an Torhüter Chris Leitenberger vorbei zum 5:1-Endstand ins Netz (83.).

Trainerstimme

Peter Leopold (VfB): „Es war ein nicht so guter Auftritt von uns. Die frühe Führung hat uns nicht gutgetan. Albstadt war gut organisiert und hat uns vor Probleme gestellt. In der Pause haben wir reagiert und umgestellt. Der Wind war dann auch auf unserer Seite. Die Gelb-Rote Karte spielte uns in die Karten, war für Albstadt sicher ein Knackpunkt. Dann haben die Auswechslungen gegriffen. Das Ergebnis war eindeutig zu hoch, wir wissen es allerdings einzuordnen.“

Statistik

VfB Bösingen - FC 07 Albstadt 5:1 (1:1).

VfB Bösingen: Harter - Botzenhart, Flaig, Wulle, Kramer, Haaga (46. Griesser), Jochem, Kimmich, Schneider, To. Müller, Bihler.

Tore: 1:0 Kimmich (4.), 1:1 Mezrekaj (28.), 2:1 Bihler (73.), 3:1 To. Müller (76.), 4:1 Kramer (82.), 5:1 Beiter (83.). Schiedsrichter: Kevin Schmidt. Gelbe Karten: 2/4; Gelb-Rot: Abdussamed Akbaba (FCA, 71.). Zuschauer: 175.