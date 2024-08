VfB Bösingen entgleist in Rottenburg

1 Bedient war Peter Leopold, Trainer des VfB Bösingen, vom Auftritt seiner Mannschaft in Rottenburg. Beim FCR fing sich der VfB eine 1:6-Packung ein. Foto: Bernd Müller

FC Rottenburg – VfB Bösingen 6:1 (2:0). Für Ersatzkeeper Patrick Knöpfle, der Ron Armbruster (Knieverletzung) vertrat, war es ein bitteres Wochenende: Binnen 24 Stunden erlebte er in zwei Partien alle Höhen und Tiefen. In der Bezirksliga-Reserve zwei Torvorlagen und vier Buden kassiert, in der Bischofsstadt läuteten für ihn trotz eines gehaltenen Elfmeters sechsmal die (Tor-)Glocken.