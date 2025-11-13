Fußball-Landesliga: TuS Binzen will wieder ins Liga-Mittelfeld

Fußball-Landesligist TuS Binzen gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) im Langenstein-Stadion beim FC 08 Tiengen.
Kurz vor dem Hinrundenende steht der TuS Binzen mit 16 Punkten auf dem zwölften Tabellenrang. Die Platzierung spiegelt, laut Trainer Manuel Schwarz, allerdings nicht die Leistung seiner Mannschaft in der Saison wider: „Wer unsere Auftritte gesehen hat, der weiß, dass die Mannschaft mehr kann als das, wo sie momentan steht. Mit etwas mehr Glück könnten wir jetzt auch sechs bis acht Zähler mehr haben. Wir haben andere Ansprüche und werden versuchen, schnellstmöglich wieder in die Spur zu kommen.“