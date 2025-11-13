Fußball-Landesliga: TuS Binzen will wieder ins Liga-Mittelfeld

Kurz vor dem Hinrundenende steht der TuS Binzen mit 16 Punkten auf dem zwölften Tabellenrang. Die Platzierung spiegelt, laut Trainer Manuel Schwarz, allerdings nicht die Leistung seiner Mannschaft in der Saison wider: „Wer unsere Auftritte gesehen hat, der weiß, dass die Mannschaft mehr kann als das, wo sie momentan steht. Mit etwas mehr Glück könnten wir jetzt auch sechs bis acht Zähler mehr haben. Wir haben andere Ansprüche und werden versuchen, schnellstmöglich wieder in die Spur zu kommen.“

Am Wochenende gastieren die Binzener beim FC 08 Tiengen. Dieser hat sich nach einem schwachen Saisonstart wieder gefangen und befindet sich zurzeit in einer sehr guten Verfassung. Aus den letzten sechs Spielen haben die Tiengener fünf gewonnen.

Besonders auffällig dabei: Die Defensive des FCT hat bei keinem ihrer fünf Erfolge ein Gegentor zugelassen. Der TuS Binzen steht am kommenden Spieltag also vor einer anspruchsvollen Aufgabe im Langenstein-Stadion .

„Das Auswärtsspiel wird nicht leicht. In den vergangenen Partien haben die Tiengener ihre Form wieder gefunden und gezeigt, dass sie schwer zu schlagen sind. Davon werden wir uns aber nicht unterkriegen lassen. In dieser Liga kann man jeden Gegner bezwingen und wir werden uns nicht verstecken“, sagte Schwarz überzeugt.

Dass die Binzener auch bessere Mannschaften bezwingen können, haben sie vor drei Wochen eindrucksvoll bewiesen. Damals gewannen die Schwarz-Schützlinge mit 4:0 gegen die favorisierte SpVgg. Gundelfingen/Wildtal. Personell sind die TuSler für das kommende Spiel gut aufgestellt. Bis auf Joshua Kopp und David Muck, der erneut für mehrere Wochen ausfällt, sind alle Spieler einsatzbereit.

Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Schwarz am Wochenende auf Rang zehn klettern und das Polster auf die Abstiegszone der Landesliga, Staffel II, etwas komfortabler gestalten.