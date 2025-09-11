Fußball-Landesliga: TuS Binzen: Nur vier statt zwölf Punkte

1 Lucas Thiel (rechts) muss passen. Foto: Uli Nodler Fußball-Landesligist TuS Binzen bestreitet am Samstag ab 15.30 Uhr sein drittes Auswärtsspiel beim FSV RW Stegen.







Link kopiert



BINZEN. Mit vier Punkten aus vier Begegnungen ist die Ausbeute des TuS mager. Es hätte auch, ohne dick aufzutragen, das Punktemaximum von zwölf Zählern sein können. Denn: In Emmendingen und Wyhl kassierte der TuS erst kurz vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer. Und am vergangenen Samstag gaben die Binzener zu Hause in den letzten Minuten noch einen 3:1-Vorsprung aus der Hand. So ist Trainer Manuel Schwarz ergebnistechnisch ganz und gar nicht zufrieden. „Die Mannschaft muss lernen, bis zum Schlusspfiff konzentriert durchzuspielen. Dann passieren solche Aussetzer nicht.“