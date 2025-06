TSV Harthausen/Scher – BSV Schwenningen 1:1 (1:0). Mit einem Unentschieden hat sich der TSV Harthausen gegen den BSV Schwenningen von seinem Heimpublikum verabschiedet.

Entscheidung über den Klassenerhalt fällt erst am Montagnachmittag

Doch erst am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ist klar, ob es das letzte Saisonspiel der Scher-Kicker war, oder ob „Nachsitzen“ angesagt ist. Denn bei einem Erfolg der TSG Balingen in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Süd gegen Türk Gücü Friedberg, wäre Harthausens Klassenerhalt perfekt. Scheitern die Eyachstädter, dann ist für die Scher-Kicker ebenfalls Relegation angesagt, und zwar in einer Woche gegen die SGM Deißlingen/Laufen, die im entscheidenden Spiel um den Landesligaaufstieg beim VfL Mühlheim im Elfmeterschießen unterlag.

Lesen Sie auch

Harthausen dominiert und geht früh in Führung

Doch zurück zum Spiel des TSV gegen Schwenningen. „Wir waren in Halbzeit eins die dominierende Mannschaft“, sagt Harthausens Trainer Akin Aktepe. Und so gingen die Gastgeber auch bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung, als der TSV der Spiel geschickt nach vorne verlagerte und Steffen Erbe dann Tim Abt in Szene setzte, der das 1:0 erzielte. „Auch danach sind wir am Drücker geblieben“, sagt Aktepe. Doch seine Mannschaft verpasste es in Durchgang ein, trotz guter Möglichkeiten einen zweiten oder dritten Treffer nachzulegen, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeit.

Vier Wechsel in der Pause

In der Pause nahm Trainer Aktepe gleich vier Wechsel vor. „Das hat sich natürlich auf unseren Spielfluss ausgewirkt. Wir waren nicht mehr so spielbestimmend wie in Halbzeit eins, hatten aber trotzdem noch unsere Möglichkeiten“, sagt Aktepe. Doch auch die blieben ungenutzt, und das sollte sich rächen.

BSV gleicht durch umstrittenen Elfmeter zum 1:1

Denn durch einen umstrittenen Elfmeter – der Schwenninger Stürmer war im Strafraum dem Harthausener Spieler in die Beine gelaufen – kamen die Gäste zum 1:1-Ausgleich: Fabio Chiurazzi verwandelte sicher vom Punkt. Dabei blieb es auch nach 90 Minuten und danach richteten die Harthausener Kicker den Blick auf die anderen Plätze. Nach dem die Meldung eintraf, dass die TSG Balingen II in der Verbandsliga durch das torlose 0:0 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen abgestiegen ist, war klar, dass es nun auf das Spiel der ersten Balinger Mannschaft am Pfingstmontag ankommen wird.

„Werden uns auf eine Relegation wie auf jedes andere Spiel vorbereiten“

„Sollten wir in die Relegation müssen, werden wir uns so wie auf die anderen Spiele acu vorbereiten“, sagt Aktepe, der sowohl Mühlheim als auch Deißlingen/Laufen beobachten ließ. „Wenn wir so eine Leistung, wie in der ersten Halbzeit zeigen, dann haben wir gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen.“ TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Gauggel, Dahlke (46. Rösch), Abt (46. L. Maier), Balci, Czopiak, Erbe, Losekamm (75. Küssner), Koch (46. Schnakenberg), Locher (46. Gratz), Allseits. Tore: 1:0 Abt (4.), 1:1 Chiurazzi (71./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Daniel Fuchs (Hagelloch). Z uschauer: 150.