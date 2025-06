Landesliga-Absteiger TSF Dornhan trifft in seiner letzten Saisonpartie auf den Verbandsliga-Aufsteiger aus Rottenburg.

Unterschiedlicher hätten die Saisonverlaufe beider Mannschaften, die sich auf der Dornhaner Platte gegenüberstehen, nicht verlaufen können.

TSF Dornhan – FC Rottenburg (Samstag, 15.30 Uhr). Beide sind als Aufsteiger in die Saison gestartet und trennen nach der Saison zwei Klassen. Die TSF Dornhan muss nach nur einem Jahr wieder den Gang in das Bezirksliga-Oberhaus Nordschwarzwald antreten.

Lesen Sie auch

So war die Entwicklung

Die Entwicklung bei den Domstädtern nach ihrem Aufstieg in die Landesliga war fast schon atemberaubend. Mit nur zwei Saisonniederlagen gelingt dem FCR der Durchmarsch in die Verbandsliga.

Die Dornhaner feierten zuletzt den Derby-Erfolg in Wittendorf ausgelassen. Das war Balsam auf die Seelen der Mannschaft von Sandro Bossert und Daniel Ruoff.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Wechselkarussell dreht sich beim SV Wittendorf Im letzten Saisonspiel trifft der bereits abgestiegene SV Wittendorf auf den SV Nehren. Für viele Wittendorfer Spieler ist es der letzte Auftritt im Verein.

Für Sandro Bossert und Daniel Ruoff endet nach dieser Partie das Kapitel bei den Turn und Sportfreunden. „Vier schöne Jahre gehen für Daniel und mich nach der Partie am Samstag hier in Dornhan zu Ende. Es war eine tolle Zeit, mit dem Höhepunkt unseres Landesligaaufstiegs. Nach dem Schlusspfiff wird dann schon etwas Wehmut bei uns beiden aufkommen. Ich werde ein Jahr pausieren und bin danach offen für eine neue Aufgabe“, so Bossert.

Darum spielt Bossert nicht

Fast eine komplette Mannschaft wird ihre Zelte nach dem Spiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger in Dornhan abbrechen. Sandro Bossert wird aufgrund seiner Wadenverletzung, die sich nach seinem Kurzauftritt in Wittendorf weiter verschlechtert hat, nicht auf dem Platz stehen. Dagegen hofft er noch auf den Einsatz von Andy Zimmermann.