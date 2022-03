Trainerknall in Furtwangen – Franco de Rosa hört schon wieder auf

Der abstiegsbedrohte Landesligist FC Furtwangen muss sich nach seinem bereits dritten Trainer in dieser Saison umschauen. Franco de Rosa trat am Samstagabend aus sportlichen Gründen zurück.















Nach der 1:4-Heimniederlage des FC Furtwangen am Samstag gegen den Hegauer FV erfolgte der Knall: Nach nur sechs Monaten als Trainer stellte Franco de Rosa sein Amt zur Verfügung. Der bisherige Furtwanger Coach möchte mit seiner Entscheidung noch einmal eine neue Impulse für das abstiegsbedrohte Team setzen. De Rosa kam auch zu der Erkenntnis, "die Mannschaft nicht mehr zu erreichen".

Die Furtwanger kassierten am Samstag ihre dritte Niederlage in Folge und stecken als Tabellendrittletzter im "Keller" fest.

Furtwanger wollen Nachfolger zeitnah präsentieren

Furtwangens Sportvorstand Thomas Losch möchte in der neuen Woche bereits eine Nachfolger-Lösung präsentieren, die eine externe sein soll.

Franco de Rosa hatte im Oktober den A-Ligisten FC Tannheim mitten in der Saison verlassen, um in Furtwangen eine neue sportliche, höherklassige Herausforderung anzunehmen. Die Furtwanger hatten sich zu diesem Zeitpunkt von Coach Uwe Müller getrennt. Damit werden die Bregtäler nun bereits ihren dritten Trainer in dieser Saison beschäftigen.