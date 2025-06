BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf 1:1 (1:1). Eine Punkteteilung, mit der beide Mannschaften zufrieden sein konnten. Der BSV Schwenningen unterstrich nochmals seine Heimstärke und dem SV Seedorf reicht der Zähler, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Torhüter-Legende Markus Rössner

Abschied nach fast drei Jahrzehnten aus dem Gustav-Strohm-Stadion. Für Markus Rössner, langjähriger Torhüter des BSV 07 Schwenningen, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Foto: Jürgen Schleeh

Vor der Partie wurde BSV-Torwart Markus Rössner geehrt. Der 33-Jährige beendet nach dieser Saison seine tolle Karriere, die er von den Bambini bis zu den Aktiven immer nur bei den Nullsiebenern verbrachte. Erstmals seit mehr als einem halben Jahr konnte Stürmer Mario Buccelli beim BSV wieder von Beginn an auflaufen.

BSV macht Druck und geht früh in Führung

Jonathan Zimer, Torhüter des SV Seedorf, klärt vor BSV-Angreifer Fabio Chiurazzi. Foto: Jürgen Schleeh

Den besseren Start vor 220 Zuschauern im Gustav-Strohm-Stadion erwischten die Schwenninger. Der BSV machte Druck und Fabio Chiurazzi brachte den Ball unter gütiger Mithilfe von SVS-Abwehrchef Marco Lenz im Seedorfer Kasten unter (15.). Kurz darauf versäumte es Fabio Chiurazzi, das 2:0 nachzulegen. Dann war erstmals Rössner gefordert, der scheidende BSV-Goalie zeigte eine starke Fußabwehr gegen Jannis Roth.

Per Foulelfmeter zum Ausgleich

Kim Tursak vom BSV Schwenningen wird in dieser Szene von Marvin Roth (SV Seedorf) bedrängt. Foto: Jürgen Schleeh

In der 40. Minute schließlich ein Foul im Strafraum von Dario Holenstein gegen Timmy Haag vom Gast. Schiedsrichter Rico Neidinger aus Fischingen zeigte zurecht auf den Punkt. Jannis Roth versenkte das Leder unhaltbar zum 1:1. Holenstein vergab noch in der ersten Halbzeit die Chance auf das 2:1 für Schwenningen.

Harut Arutunjan (9) sorgte nach seiner Einwechslung in der 61. Minute für ordentlich Betrieb im und um den Strafraum des BSV Schwenningen. Foto: Jürgen Schleeh

Nach dem Seitenwechsel gab Deniz Kaya auf Fabio Chiurazzi, der brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Auf der Gegenseite wehrte BSV-Keeper Rössner gegen David Seiferling ab, der nach Informationen unserer Zeitung in der kommenden Saison von Seedorf an den Neckarursprung wechselt. Ein lang geschlagener Ball von Kaya landete auf der Latte des von Jonathan Zimer gehüteten SVS-Kastens. Seedorf wurde in der Schlussphase aber stärker.

Balde kratzt Ball von der Linie und verhindert Rückstand

Franck Bonny (rechts) vom BSV kommt in dieser Szene gegen Janik Staiger vom SV Seedorf zu spät. Foto: Jürgen Schleeh

Dem BSV schwanden die Kräfte. Mit letztem Einsatz vermochte der eingewechselte Nick-Noah Balde einen Ball von David Krizman von der Linie zu kratzen. Beim BSV kamen mit Max Walker und Walid Lavouieh weitere Spieler der zweiten Mannschaft, die unmittelbar zuvor in der Kreisliga B 6:0 gegen die Spvgg. Trossingen II gewonnen hatte. Auch wenn sich beide Mannschaften weiter um eine Entscheidung zu ihren Gunsten bemühten, blieb beim unterm Strich gerechten Remis.

Zum Saisonabschluss gastiert der BSV am Samstag, 7. Juni, beim TSV Harthausen/Scher, der SV Seedorf empfängt den TSV Frommern.

Trainerstimmen

Jago Maric (BSV Schwenningen): „Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert, Seedorf hat gar nichts gemacht. In der zweiten Halbzeit war es dann schwer für uns. Die Jungs aus der zweiten Mannschaft kamen rein, haben ihre Sache gut gemacht. Stark war, wie Mario Buccelli nach so langer Verletzungspause gespielt hat. Markus Rössner ist eine Legende. Er hat sein Niveau immer gehalten.“

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Die Jungs haben es ordentlich gemacht, haben in meinen Augen sehr wenig zugelassen. Allerdings müssen wir uns aber wieder vorwerfen, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Das Spiel müssen wir gewinnen, können aber auch das 2:1 durch Schwenningen bekommen. Da hatten wir Glück, dass es Abseits war. Ich habe vier A-Jugendspieler eingesetzt, die haben ihre Sache gut gemacht.“

Statistik

BSV 07 Schwenningen: Markus Rössner – Nico Effinger, Franck Bonny, Dario Holenstein, Fabio Chiurazzi, Kim Tursak (66. Nick-Noel Balde), Deniz Kaya (75. Walid Lavouieh), Ivan Dujic (85. Max Walker), Mario Buccelli (60. Kilian Dinger), Patrick Markovic, Dragan Ovuka.

SV Seedorf: Jonathan Zimer – Marvin Roth, Marco Lenz, Yannik Scheck, David Krizman (75. Lucas Glück), David Benne, Timmy Haag, Jannis Roth (61. Harut Arutunjan), Frieder Mauch (80. Lasse Lamprecht),Linus Haag, David Seiferling (80. Janik Staiger).

Tore: 1:0 (15. Fabio Chiurazzi, 1:1 (40./Elfmeter) Jannis Roth.

Schiedsrichter: Rico Neidinger (Fischingen); Gelbe Karten: 3/1. Zuschauer: 220.