Fußball Landesliga: Torsten Müller: Es läuft bei uns einfach

1 Es läuft beim VfB Bösingen. Seit knapp 300 Minuten ist Ron Armbruster, Keeper des Landesligisten, ohne Gegentreffer und die Mannschaft von Trainer Peter Leopold auf Erfolgskurs.. Foto: Bernd Müller

Die nackten Zahlen belegen es: Sieben Spiele, sechs Siege, vier Zu-Null-Spiele. Torjäger und Spieler-Co-Trainer Torsten Müller bringt es nach dem Kantersieg direkt auf den Punkt: „Es läuft bei uns einfach. Man sieht es an der Mannschaftsbreite: Wir trainieren jede Woche mit 20 Mann bei der Ersten – sowas macht Bock, es zieht jeden Einzelnen mit, dass er noch mehr bringt, weil er spielen will. Dazu können wir jetzt sogar wieder an die Zweite Akteure abgeben, weil wir keine Verletzungssorgen haben.“