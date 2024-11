Fußball Landesliga: Topspiel steigt in Empfingen

1 Der SV Zimmern mit Torhüter Chris Fast und Leon Kücking (rechts) sind gegen Empfingen in der Abwehr gefordert. Foto: Bernd Müller

Der SV Zimmern möchte seine Auswärtsbilanz aufbessern und strebt gegen die SG Empfingen etwas Zählbares an.









Link kopiert



SG Empfingen – SV Zimmern (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasenplatz). Was für ein Wochenende: An drei Tagen finden drei Topspiele statt. Den Auftakt machen der Tabellenzweite und Dritte. Gewinnt die SGE kann das Team vom Tälesee zumindest bis Sonntagabend vor die Rottenburger an die Tabellenspitze springen. Siegen die Zimmerner würden sie die Empfinger in der Tabelle überholen und den zweiten Platz erobern.