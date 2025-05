Fußball Landesliga: Taktik des SV Zimmern ist früh dahin

SV Zimmern - FC Rottenburg 0:1 (0:1). Dieser FCR wird sich wohl nicht mehr aufhalten lassen. Der eiskalte Aufsteiger festigte seine Position auf dem Weg zum Durchmarsch in die Verbandsliga im Stil eine Spitzenmannschaft und nahm die Hürde beim engagierten SVZ mit einigen Glücksmomenten letztlich abgezockt.

Die Gastgeber haderten in mehrere Situationen mit dem Spielgeschehen und Schiedsrichter-Entscheidungen: Früher Platzverweis, schneller Gegentreffer, einen möglichen Handelfmeter nicht bekommen und für einen unbändigen Kampfgeist und taktische Disziplin nicht mit dem Ausgleich belohnt worden.

Lesen Sie auch

Schockmoment

Erster Schockmoment für die Gastgeber: Nach 100 Sekunden wurde Lennis Eberle von SVZ-Abwehrspieler Niklas Hillmaier an der Strafraumgrenze gefoult. Als letzter Mann erhielt er die Rote Karte für die „Notbremse“. Fortan ging es inclusive der Nachspielzeiten über 90 Minuten mit einem Mann weniger als schwere Hypothek weiter.

Früher Rückstand

Den nächsten Paukenschlag gab es in der 12. Minute. Rottenburgs Jakob Bader hämmerte den Ball aus 22-Metern mit einem herrlichen Linksschuss zum 0:1 in die Maschen. Diesen Doppelschock steckte Zimmern gut weg und versuchte selber offensiv Akzente zu setzten. Leo Benz verfehlte nach einem Eckball per Kopf nur knapp das Ziel (23.). Dann folgte der nächste Aufreger: Erneut nach einer Ecke von Nino Schrankenmüller kam Benz per Kopf zum Abschluss. Ein Rottenburger Spieler bekommt auf der Linie den Ball mit dem Arm geklärt - hier hätte der Unparteiische durchaus auf Elfmeter entscheiden können (25.). Tat er nicht und so rannten die Gastgeber weiter dem knappen Rückstand hinterher.

Gäste verteidigen kompakt

Dies zog sich gegen kompakt verteidigende Rottenburger die ganze Partie über durch. Da sich Zimmern beherzt gegen einen zweiten Gegentreffer stemmte und Chris Fast in der 72. Minute mit einer tollen Parade und einem abgewehrten Nachschuss gegen Bader das 0:2 verhinderte, blieb die Partie bis zum Schluss offen und spannend.

Die Hoffnung auf den Lucky-Punsh zum 1:1 erfüllte sich allerdings nicht. Einen Aufsetzer von Stefan Mutapcic parierte FCR-Schlussmann Julian Häfner (78.). Rottenburg machte nur noch das Nötigste und wollte die knappe Führung über die Zeit bringen.

Stimme zum Spiel

Erwin Beck (Spartenleiter SVZ): „Die frühe rote Karte war bitter für uns, jedoch nach der Regelauslegung natürlich korrekt. Trotz einem Mann weniger haben wir die Partie nach dem Rückstand offen gehalten. Die Einstellung und der Einsatz haben bis zur letzten Minute gestimmt. Schade, dass wir es am Ende knapp mit 0:1 verloren haben. In voller Besetzung wäre da vielleicht ein Punkt möglich gewesen.“

Statistik

SV Zimmern: Fast - Hillmaier, Schrankenmüller, Kücking, Tkach, Helmke, Ja. Thieringer, Tamer, Benz, Hempel, Mutapcic.

Tor: 0:1 Bader (12.).

Schiedsrichter: Marko Potitsopoulos (Bonlanden).