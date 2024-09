1 Ein entscheidender Faktor im Derby wird auch sein, welcher Torhüter seinen Kasten sauberhalten kann. Chris Fast vom SV Zimmern (Bild) oder Markus Rössner vom BSV Schwenningen. Foto: Bernd Müller

Zuschauer können sich auf spannendes Duell in Schwenningen freuen.









BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern (Freitag, 19.30 Uhr). In den letzten 21 Jahren trafen sich beide Teams in der Landes- und Bezirksliga in allerdings nur zwölf Duellen. Dies lag vor allen Dingen an den vielen Abstiegen des BSV mit kurzen Gastspielen und eines fand durch ein Wiederholungsspiel zweimal statt.