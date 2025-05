SV Zimmern - SG Empfingen (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde: 0:2). Zwei der besten drei Abwehrreihen der Liga mit zusammen nur 59 Gegentreffern (32:27) treffen aufeinander. Es könnte ein Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten und Standards entschieden.

Ausgangslage

Während Trainer Marc Genter und sein SVZ-Team als Sechster (45) Punkte kosmetisch gesehen noch Fünfter oder Siebter werden könnten, ist viel spannender ob Favorit Empfingen im Aufstiegsrennen stolpert? SGE-Coach Alexander Eberhart kennt aus seiner Zeit als Spieler beim FV 08 Rottweil die heißen Duelle in Zimmern. „Zimmern möchte immer Fußball spielen, dies kommt unserer Spielweise entgegen. Im Vorjahr haben wir in Zimmern deutlich mit 1:3 verloren.“

Lesen Sie auch

Zwei der drei besten Abwehrreihen nach Tabellenführer FC Rottenburg duellieren sich somit auf Augenhöhe. Was für ein eng umkämpftes Spiel spricht. „In Tuttlingen haben wir sehr kompakt und gut verteidigt“, blickt Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck optimistisch zurück.

Punktestand

Empfingen (57) liegt vier Punkte hinter dem FCR (61) und ist punktgleich mit dem VfL Nagold (57). Alles drin – Meisterschaft, Relegation, undankbarer Dritter. Der Blick von Eberhart wird sich am Samstag nach Nagold richten, wenn der VfL die Rottenburger empfängt. Da heißt es nun für die SGE vorlegen und die Konkurrenz unter Stress setzen.

Formkurven

Empfingen ist das einzige Spitzenteam, welches deutlich von der Heimstärke profitiert (36:21-Punkte). Von den letzten drei Spielen wurde nur eines gewonnen. Von den letzten sieben Auswärtsspielen seit November wurde nur eines gewonnen, allerdings gab es fünfmal ein Unentschieden. Mit irren Partien wie den beiden 3:3 in Bösingen (nach 1:3-Rückstand) sowie in Schwenningen (3:0-Führung verspielt). Herausstechend bei der SGE ist Torjäger Pascal Schoch (13 Treffer) der beim 2:0-Hinspielsieg das 1:0 erzielte. Obwohl Schock heuer wegen fehlender Trainingseinheiten kein Fließband-Torjäger mehr und nicht in Topform ist, freut sich Alexander Eberhart derweil, „dass wir breiter aufgestellt sind mit den Toren von Jonas Bucci, Sonay Erdem oder Philipp Kress.“

Personalsituation

Beim SVZ war der Kader samt Bank zuletzt sehr gut bestückt. Jannik Thieringer wieder an Bord. Niklas Hillmaier muss nach seiner Rot-Sperre eine weitere Partie pausieren. Auf Empfinger Seite fehlt der Rot-gesperrte Co-Spielertrainer Daniel Seemann.