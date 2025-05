Die SG Empfingen will aufsteigen – aber das, was die Truppe von Alexander Eberhard am Freitagabend in Zimmern gezeigt hat, entspricht bei Weitem nicht diesem Ziel.

Die Aufstiegsambitionen der Gäste erhielten einen vielleicht entscheidenden Dämpfer.

Die Partie zwischen Zimmern und Empfingen begann mit einem sehenswerten Paukenschlag: In der achten Minute spielte Zimmerns Schlussmann einen Ball schnell nach vorne in die Spitze. Stefan Mutapcic ging alleine durch und hob den Ball über den herausstürmenden Keeper Kevin Fritz 18 Meter vor dem Kasten zum schnellen 1:0 ins Netz.

Lesen Sie auch

30 Sekunden später hätten die auswärtsstarken Gastgeber das zweite Tor nachlegen können. Empfingen wirkte unsortiert, die Hausherren bestimmten das Geschehen und blieben am Drücker. Mutapcic setzte einen 20-Meter-Frristoss knapp über die Latte (17.).

Chris Fast rettet die Führung

Erstmals gefährlich wurden die Gäste, als SVZ-Torwart Chris Fast eine Flanke von Nico Rebmann nicht klärte und den Nachschuss von Noah Scheurenbrand aus kurzer Distanz reaktionsschnell parierte (19.).

Umso bitterer für die SGE, die eigentlich zum Siegen verdammt war, war das Zimmerner 2:0 nach einem Abwehrfehler der Gäste, bei dem Fritz keine gute Figur machte – der eine oder andere hatte im Vorfeld den Ex-Zimmerner Matthias Müller zwischen den Pfosten erwartet.

Unsere Empfehlung für Sie Personalien geklärt SG Empfingen vermeldet wichtige Verlängerungen Die SG Empfingen gibt eine Vielzahl an Verlängerungen auf einen Streich bekannt und schafft sich damit jetzt schon eine starke Basis für die Spielzeit 2025/26.

Indes führte beim 2:0 eine Querhereingabe in den Fünfmeterraum durch Gabriel Pavic zum Erfolg, die der Mittelfeldspieler über die Linie drückte (26.). Empfingen bot bis zur Pause eine schwache ideenlose erste Hälfte. Beinahe hätte es sogar 3:0 gestanden. Pavic hatte Pech und setzte in der Nachspielzeit einen Freistoß-Aufsetzer von der rechten Seite mit Links an den Innenpfosten (45.+2).

Empfingen weiterhin schwach

Nach dem Seitenwechsel kam die SGE wieder nicht ins Spiel. Zimmern stand defensiv kompakt, diszipliniert und verteidigte die Gästeangriffe souverän weg, obwohl der SVZ früh Verteidiger Leo Benz und kurz nach der Pause Torschütze Pavic verletzungsbedingt auswechseln musste.

Fast ein Tor von der Mittellinie

In der 60. Minute verpasste Marius Helmke mit einem Überraschungsschuss fast von der Mittellinie über Fritz und das Tor den dritten Treffer zur frühen Entscheidung. Kurze Zeit später ging David Tamer alleine durch, umkurvte Fritz und musste nur noch ins leere Gehäuse schieben – nur er alleine weiß, warum er die Kugel daneben setzte (63.).

Und wieder klingelt es

180 Sekunden danach klingelte es trotzdem. Nico Ippolito ging über den rechten Flügel in den Strafraum an das Fünfmetereck, täuschte einen Querpass in die Mitte an und schoss gegen den einen Schritt nach vorne eilenden Fritz einfach geradeaus über die Linie. Bei einem weiteren Freistoß verpasste Mutapcic gegen Fritz das 4:0 (75.). Den Rest der Zeit schaukelte der SVZ sicher nach Hause.

Das sagt Marc Genter

Marc Genter (SV Zimmern): „Wir haben verdient gewonnen und eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir standen defensiv sehr gut. Empfingen hatte kaum Chancen, wir hätten sogar noch höher gewinnen können.“

Das sagt Alexander Eberhart

Alexander Eberhart (SG Empfingen): „Wir haben absolut verdient verloren. Das war gar nichts von uns. Zu brav, ohne Aggressivität. Zimmern war uns klar überlegen. Es war eine enttäuschende Vorstellung.“

SV Zimmern – SG Empfingen 3:0 (2:0)

SV Zimmern: Chris Fast – Markus Vogel (77. Loris Barroi), Deniz Demir, Nino Schrankenmüller, Leon Kücking, Marius Helmke (77. Tadeo Campos), Daniel Thieringer, Gabriel Pavic (54. Nicolo Ippolito), Leo Benz (36. Joshua Hempel), Stefan Mutapcic, David Tamer.

SG Empfingen: Kevin Fritz – Daniel Schima (46. Sven Ramic), Dennis Rebmann, Philipp Kress (80. Paul Wössner), Robin Schüssler, Marius Tittjung (82. Leon Keuler), Sergen Erden, Noah Scheurenbrand (82. Panagiotis Karapidis), Nico Rebmann, Moritz Zug (46. Denis Bozicevic), Pascal Schoch.

Tore: 1:0 Mutapcic (8.), 2:0 Pavic (26.), 3:0 Ippolito (66.).

Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg).

Zuschauer: 150.