Fußball Landesliga: SV Zimmern zeigt Heimstärke

1 Deniz Demir (Nummer 5) war zweimal nach Eckbällen zur Stelle und brachte den SV Zimmern mit 2:0 gegen den SV Wittendorf in Führung. Foto: Bernd Müller

SV Zimmern – SV Wittendorf 5:1 (3:0). Die Gäste aus Wittendorf indes kassierten ihre achte Niederlage in Serie. Das Spiel war an diesem Tag recht schnell entschieden. Der SVZ agierte zielgerichtet und legte in den ersten 25 Minuten drei Treffer vor – binnen nur sechs Minuten.