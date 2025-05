1 Grund zum Jubeln hatte der SV Zimmern in Tuttlingen nach dem 2:1-Erfolg gegen den SC 04. Damit tankte man Selbstvertrauen für das nun bevorstehende Heimspiel gegen die ambitionierte SG Empfingen am kommenden Freitag. Foto: Frank Riedinger Nachdem es beim SV Zimmern auswärts optimal läuft, sieht man sich für das Top-Spiel gegen die SG Empfingen am Freitag gerüstet.







Link kopiert



Wie schon in Wittendorf (3:1) und Frommern (3:2) nahm Trainer Marc Genter alle Punkte mit. Damit holte der SVZ in der Fremde aktuell einen Punkt mehr als in den Heimspielen (23:22).