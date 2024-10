Fußball Landesliga: SV Zimmern will Heimstärke zeigen

SV Zimmern will Heimstärke zeigen

1 Chris Fast, Torhüter des SV Zimmern, will seinen Kasten gegen den SC 04 Tuttlingen sauber halten. Foto: Bernd Müller

Steffen Breinlinger, Trainer des SV Zimmern, erwartet gegen den SC 04 Tuttlingen keinen Spaziergang und baut neben der stabilen Defensive auf die bisherige Heimstärke ohne eine Niederlage in den fünf Begegnungen. Mit einem Sieg gegen die Donaustädter konnte sich Zimmern in der Spitzengruppe weiter an die Tabellenspitze anheften.









