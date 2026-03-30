Fußball Landesliga: SV Zimmern wartet weiter

Nach dem 1:2 in Reutlingen ist das Genter-Team im neuen weiter ohne Pflichtspielsieg. Dennoch will der SVZ im Rennen um Rang zwei mitmischen.

Aktuell stottert der Motor des SV Zimmern mit mächtig Sand im Getriebe durch die Rückrunde. Fünf Spiele, kein Sieg, nur das 3:2 in Seedorf vor der Winterpause brachte einen Dreier. Der Abstand auf Tabellenführer TSG Balingen II (8) und den Zweiten SG Empfingen (4) ist bereits soweit angewachsen, dass Spartenleiter Erwin Beck eine realistische Prognose abgibt.

Es geht nur noch um Rang zwei „Mit der Meisterschaft werden wir wohl nichts mehr zu tun haben. Um den zweiten Platz versuchen wir mitzuspielen, solange es geht“, sagt Beck. Da auch der SV Nehren und VfL Nagold patzten, sind die Zimmerner auf dem dritten Platz in der Verfolgerrolle des Führungsduos.

Drei brisante Derbys warten nach Ostern

Die eigene 1:2-Niederlage beim SV Croatia Reutlingen wurmte Spieler-Co-Trainer Leo Benz. Er meinte bei seiner Spielanalyse, „dass es extrem bitter ist, so spät noch den entscheidenden Gegentreffer zu kassieren. Wir hatten selber unsere Chancen für weitere Tore.“ Denn eigentlich wollten die SVZ-Kicker mit einem Dreier Fahrt aufnehmen, um sich wieder in den Flow der Hinserie zu spielen. „Vor allem, wenn dann im April nach Ostern drei Derbys anstehen, in denen es eng und heiß zugehen dürfte“, so Beck.

Fortuna ist derzeit nicht mit dem SVZ im Bunde

Trainer Marc Genter lässt sich derweil nicht aus der Ruhe bringen. Er sagt zur Situation der letzten Woche, „dass wir in der Vorrunde in engen Spielen oftmals das Glück hatten und noch den Treffer gemacht haben der zum Sieg führte, jetzt war es eben nicht mehr so.“

Fürwahr, holte Zimmern in der Hinserie aus den ersten sechs Partien 16 von 18 Zählern. Jetzt sind nur sechs von 18. Empfingen blieb sechs Spiele unbesiegt (zwölf Punkte), Balingen II ist gar seit acht Begegnungen ohne Niederlage und sammelte hierbei 20 von 24 möglichen Zählern ein.