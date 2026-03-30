Fußball Landesliga: SV Zimmern wartet weiter

Nach dem 1:2 in Reutlingen ist das Genter-Team im neuen weiter ohne Pflichtspielsieg. Dennoch will der SVZ im Rennen um Rang zwei mitmischen.
Aktuell stottert der Motor des SV Zimmern mit mächtig Sand im Getriebe durch die Rückrunde. Fünf Spiele, kein Sieg, nur das 3:2 in Seedorf vor der Winterpause brachte einen Dreier. Der Abstand auf Tabellenführer TSG Balingen II (8) und den Zweiten SG Empfingen (4) ist bereits soweit angewachsen, dass Spartenleiter Erwin Beck eine realistische Prognose abgibt.