Mann des Abends bei den Gästen war Nicolo Ippolito mit einem Doppelpack und drei weiteren sehr guten Möglichkeiten.

Ohne vier Stammkräfte starteten die Gäste an der Eyach in das vorgezogene Osterspiel. Beim SVZ fehlten die Verletzten David Tamer und Jannik Thieringer sowie Niklas Hillmaier. Daniel Thieringer saß zunächst nur auf der Bank.

TSV mit gutem Start

Dabei erwischte der TSV den besseren Start: Nach einer Flanke von der rechten Seite vor das Tor, touchierte SVZ-Schlussmann Silas Thieringer den TSV-Spielertrainer Armin Hotz – sofort ertönte der Elfmeterpfiff. Thieringer wehrte den Schuss von Anes Kljajic zwar ab, doch der Torjäger staubte eiskalt im zweiten Versuch zum 1:0-Paukenschlag ein (11.). Zimmern zeigte sich nicht geschockt, Stefan Mutapcic prüfte Frommerns Torhüter Daniel Mau erstmals (18.).

Deniz Demir gleicht zum 1:1 aus

Fünf Minuten später war der SV Zimmern zurück im Spiel – der verdiente 1:1-Ausgleich resultierte aus einem Eckball. Luca Barroi bediente Deniz Demir und der aufgerückte Innenverteidiger versenkte die Kugel per Kopfballaufsetzer (23.). 120 Sekunden später Vorarbeit von Gabriel Pavic, doch Mutapcic zog knapp über das Tor (25.). In einem flotten Spiel agierten beide Teams offensiv nach vorne.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der SVZ diesmal den besseren Auftakt. Der eingewechselte Nico Ippolito deutete erstmals an, dass ihm noch eine entscheidende Rolle zukommen würde. Mau parierte seinen gefährlichen Schuss in höchster Not (48.). In der 52. Minute feuerte Ippolito einen Schuss an das Lattenkreuz, der zurückspringende Ball hatte jedoch nicht die Linie überquert.

Ippolito trifft Querlatte und dann zum 1:2

Der Zimmerner „Zehner“ traf somit im dritten Mal in den letzten Wochen den Querbalken. Doch Aufgeben steht nicht in seinem Vokabular – der Lohn war kurze Zeit später das wichtige 2:1 für die Gäste (55.). Luca Barroi bediente Ippolito, der den Ball überlegt ins lange Eck schoss. Ippolito war weiter der torgefährlichste Mann auf dem Feld. Er hätte durchaus den nächsten Treffer nach Vorarbeit von Joshua Hempel markieren können (68.). Tadeos Sias Campos verfehlte mit einem starken Kopfball nur knapp das Ziel (74.).

Zuckerpass von Daniel Thieringer

Was machte eigentlich der TSV Frommern nach vorne? Bis zur 75. Minute nicht viel – ein Distanzschuss von Daniel Zobel war ein kleines Lebenszeichen. Für den SV Zimmern hatte es den Effekt eines Wachrüttlers, konzentriert zu bleiben – Marius Helmke scheiterte an TSV-Keeper Mau und verpasste aus 18 Metern den dritten Treffer (78.). 180 Sekunden später sorgten zwei Eingewechselte für das 3:1 der Gäste – Daniel Thieringer bediente mit einem Zuckerpass Ippolito.

Der TSV Frommern gab jedoch nicht auf. Nach einem Angriff über die linke Seite konnte Zimmern eine Hereingabe nicht klären und Joker Zobel verkürzte auf 2:3. In der vierminütigen Nachspielzeit konnten die Gastgeber allerdings keinen Lucky-Punsh zum Ausgleich mehr erzwingen.

Stimme zum Spiel

Erwin Beck (Spartenleiter SVZ): „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Zimmern. Da hatten wir eine deutliche Leistungssteigerung. Wir hatten genügend Chancen, um viel früher das 3:1 machen zu können. Spieler des Abends war bei uns Nico Ippolito. Insgesamt haben sich alle Jungs gesteigert, gekämpft und für uns wichtige drei Punkte errungen.“

Statistik

TSV Frommern – SV Zimmern 2:3 (1:1)

SV Zimmern: Si. Thieringer – Demir, Helmke (81. Heinzelmann), Tkach (62. Da. Thieringer), Kücking, Pavic (71. Sias Campos), Benz, Lu. Barroi (62. Hempel) Pavic, Lo. Barroi (85. Schrankenmüller), Mutapcic.

Tore: 1:0 Anes Kljajic (11.), 1:1 Deniz Demir (24.), 1:2, 1:3 Nicolo Ippolito (57., 82.), 2:3 Daniel Zobel (90.).

Schiedsrichter: Stephan Nerlich (Heumaden). Zuschauer: 120. Besonderes Vorkommnis: Silas Thieringer hält Foulelfmeter von Anes Kljajic (12.).