FC 07 Albstadt – SV Zimmern (Samstag, 15.30 Uhr, Vorrunde: 3:3). Auf jeden Fall möchte der SVZ drei Punkte holen, im Fall dass der VfB Bösingen patzt und so den vierten Rang als bestes Team aus dem Bezirk möglich machen würde.

Gastgeber im Aufwind

Trainer Marc Genter und sein Team treffen allerdings mit dem FC Albstadt auf einen Gegner, der sich trotz des klaren 0:5 in Empfingen davor mit vier Siegen in Serie und sechs Spielen ohne eine Niederlage einen guten Lauf erspielte, auf 43 Punkte kam und sich stetig vom Tabellenkeller ferngehalten hat. In diese Serie gehörte sogar der einzige Punktverlust im ersten Spiel in Zimmern und ein sensationeller Sieg beim FC Rottenburg (2:0).

Beide Teams ohne Druck

Erst am 30. April trafen sich beide Teams in Zimmern, als der SVZ in einem torreichen Duell nach einem 0:2-Rückstand und einer 3:2-Führung kurz vor Schluss den Ausgleich kassierte. Beide Teams können ohne Druck antreten.

SVZ zuletzt auswärts stark

Zimmern überzeugte in den vergangenen beiden Heimspielen mit zwei klaren Siegen (4:0, 3:0). War zudem offenisvfreudig und traf bis auf die einzige Niederlage in den vergangenen acht Begegnungen gegen den Meister aus Rottenburg (0:1) auch in gleich sechs Partien immer mindestens zweimal ins Schwarze. Auswärts haben die Zimmerner die letzten drei Partien alle gewonnen (3:2, 3:1, 2:1).

Indes waren am Mittwoch Torhüter Chris Fast, Niklas Hillmaier und Joshua Hempel in der Reserve im Relegationsspiel gegen den SV Renquishausen im Einsatz. Mit Wirkung: Hempel gelang ein Doppelpack, Hillmaier steuerte das zweite Tor bei und Chris Fast hielt in der ersten Hälfte zweimal glänzend.

„Insgesamt war der Sieg verdient. Wir haben ja auch viele U19-Spieler im Einsatz. Da hat man allerdings auch noch in einigen Phasen gesehen, dass sie zu leichtsinnig waren und unnötige Fehler in der Defensive gemacht haben. Jetzt schauen wir gegen wen wir dann am 15. Juni in Heinstetten antreten müssen“, so Spartenleiter Erwin Beck.