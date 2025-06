Die Partie war nach 15 Minuten entschieden. Mit rekordverdächtigen Start – drei Treffer in den ersten elf Minuten sind dem SV Zimmern in über 40 Jahren Landesliga selten gelungen.

SV Zimmern – TSV Harthausen/Scher 4:0 (3:0). Sportlich war die Partie bereits nach 15 Minuten entschieden. Mit einem rasanten und rekordverdächtigen Start der Hausherren – drei Treffer in den ersten elf Minuten ist dem SVZ in über 40 Jahren Landesliga noch nicht oft gelungen.

Stefan Mutapcic trifft nach 120 Sekunden

Den Auftakt machte Stefan Mutapcic nach 120 Sekunden. Nico Ippolito hatte abgezogen, Harthausens Keeper Timo Reinhardt ließ abklatschen und der Torjäger staubte trocken ab. Kaum wieder angespielt, fiel bereits der nächste Treffer. In der 7. Minute bediente David Tamer nach einem tollen Angriff in den Rückraum Ippolito und dieser verabschiedete sich nach einer Vorlage nun mit einem Treffer ins lange Eck zum 2:0.

Nach elf Minuten führt der SV Zimmern 3:0

Weiter ging es im Takt: Nach einem Ballverlust des TSV Harthausen bereitete diesmal Mutapcic vor und Marius Helmke erhöhte per Flachschuss auf 3:0 (11.). Da war früh klar: Das Spiel ist gelaufen. In der Folgezeit gab es weitere Chance durch einen sehenswerten 22-Metern Weitschuss von Helmke, der an den Pfosten klatschte (22.).

Die bis dato harmlosen Gäste hatten in der 36. Minute nach einem Eckball durch Thomas Rösch ihre erste und beste Chance, die SVZ-Schlussmann Chris Fast gut parierte. Weil die Hausherren zu fahrlässig wurden, kam der TSV auf und Tim Abt per Kopfball hatte die nächste Gelegenheit zum Anschluss (42.).

SVZ-Keeper Fast hält die Null

Nach der Pause bekam der SVZ einen Handelfmeter aus einem Schuss von Stefan Mutapcic. Den fälligen Strafstoß verwandelte Loris Barroi sicher und im Anschluss holte sich Nico Ippolito den Auswechsel-Applaus von den Fans ab (66.). Tunay Balci hätte beinahe in der 77. Minute noch den Ehrentreffer für den TSV Harthausen erzielt, seinen Schuss lenkte Keeper Fast allerdings stark über die Latte zur Ecke. Kurz vor dem Ende standen die SVZ-Spieler Spalier, als der langjährige Kapitän Markus Vogel ausgewechselt wurde.

Der SV Zimmern verabschiedete mehrere Spieler vor dem letzten Heimspiel: von links Spartenleiter Erwin Beck, Thomas Herdt, Nico Ippolito, Markus Vogel, Luca Barroi, Loris Barroi sowie Spartenleiter Alexander Teufel. Foto: SV Zimmern

Stimme zum Spiel

Erwin Beck (SV Zimmern): „Unser Sieg war absolut verdient. Die Jungs legten furios los mit den schnellen drei Toren. es war ein schönes letztes Heimspiel, vor allem für unsere scheidenden Spieler, die noch das ein oder andere Tor erzielen konnten. Ein Dank gilt besonders unserem scheidenden Kapitän Markus Vogel für die vielen Jahre beim SVZ.“

Statistik

SV Zimmern – TSV Harthausen/Scher 4:0 (3:0)

SV Zimmern: Fast – Vogel (86. Benz), Schrankenmüller, Helmke (74. Tkach), Lo. Barroi, Da. Thieringer, Campos (74. Doumbouya), Hempel, Mutapcic, Ippolito (66. Spada), Tamer (35. Davitian).

TSV Harthausen/Scher: Reinhardt – Gauggel, L. Maier (20. Balci), Rösch (46. Allseits), Dahlke, Abt (54. Czopiak), Koch, Gratz, Lonis, Endriß (46. Losekamm).

Tore: 1:0 Mutapcic (2.), 2:0 Ippolito (7.), 3:0 Helmke (11.), 4:0 Loris Barroi (66.).

Schiedsrichter: Marcel Eyth (Rottenburg). Zuschauer: 150.