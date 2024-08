Fußball Landesliga: SV Zimmern beim Aufsteiger

1 Der SV Zimmern (Leo Benz, links, und Daniel Thieringer) sieht sich gut vorbereitet, um auch bei den TSF Dornhan bestehen zu können. Foto: Bernd Müller

Trainer Breinlinger hat verschiedene Varianten, um entsprechend reagieren können.









TSF Dornhan – SV Zimmern (Samstag, 17 Uhr). Die weiße Weste ohne Gegentore soll aufrechterhalten werden. Beim SVZ gibt es in dieser Saison zwei starke Keeper. „Beide gehören zur Spitze in der Liga“, freut sich Breinlinger. In den ersten beiden Partien stand Haudegen Chris Fast zwischen den Pfosten, der in einer Fünf-Jahres-Bilanz betrachtet, die meisten Zu-Null-Spieler aller Torhüter in der L3 aufweist. In Dorn han wird indes klar sein „dass es eine Rotation geben wird. Dies haben wir schon in der Vorbereitung besprochen. Die kommenden beiden Begegnungen steht Silas Thieringer zwischen den Pfosten.“