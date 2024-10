Fußball Landesliga: SV Zimmern auf gutem Weg

1 Der SV Zimmern demonstrierte vor allem bei Standards „Lufthoheit“ vor dem Tor des SV Wittendorf, der deutlich mit 5:1 geschlagen wurde. Foto: Bernd Müller

Der SV Zimmern hat sich wieder stabilisiert. Beim 5:1-Heimerfolg gegen den SV Wittendorf war man vor allem bei den Standards sehr präsent. Starker Vorbereiter und Ausgangspunkt war dreimal Luca Barroi. In fünf Partien auf eigenen Platz gab es 13:2-Tore.









Der SV Zimmern wandelte es gegen den SV Wittendorf etwas ab: Drei Ecken, drei Tore - so lautete die Standardregel in den ersten 25 Minuten, als zwei Kopfbälle und ein Schuss nach ruhenden Bällen heraus mit einer komfortablen 3:0-Führung die Heimserie weiter ausbauten. Starker Vorbereiter und Ausgangspunkt war dreimal Luca Barroi. In fünf Partien auf eigenen Platz gab es 13:2-Tore.