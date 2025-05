Um die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen braucht der SV Seedorf beim Gastspiel gegen den BSV 07 Schwenningen ein Remis.

BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr). Viele Faktoren spielen mit, wie die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga oder was die Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt im Endspurt abliefern werden.

Zumindest hat es der SV Seedorf in eigener Hand, Rang 12 zu vermeiden, der bei einem verschärften Abstieg dann der Relegationsplatz wäre. „Wir brauchen noch einen Punkt, dann sind wir auf der sicheren Seite“, so Trainer Emanuele Ingrao vor dem Bezirksderby beim BSV Schwenningen. Sollte machbar sein, zumal der SVS in der Vorrundenpartie gegen den Aufsteiger mit 2:0 gewann.

Zuletzt haperte es

Obwohl die Defensive des SV Seedorf schon die gesamte Rückrunde sehr stabil ist, haperte es zuletzt doch, dass die gewünschten Ergebnisse ausblieben. Insbesondere das 1:2 gegen den TSV Harthausen/Scher. Ärgerlich die Entstehung des 1:2 und folgenschwer vor allem der Platzverweis für Harry Föll, Co-Trainer des SV Seedorf.

Personal wird knapp

Wenn man die Videoaufzeichnung des Spiel betrachtet, kommt man schon zu dem Schluss, dass die Rote Karte gegen Föll eine überzogene Entscheidung des Schiedsrichters war. Doch mit dieser Tatsache muss der SVS nun zurechtkommen, ebenso, dass Jonas Haag und Stammtorhüter Moritz Karcher in dieser Saison aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr spielen werden. Das Personal wird somit knapp, gehen Coach Ingrao langsam die Alternativen aus. Dennoch will man in Schwenningen alles daransetzen, um wenigstens einen Teilerfolg zu erreichen.

Lange Liste an Ausfällen

Ähnlich gelagert sind beim BSV Schwenningen die Probleme, was den Spielerkader angeht. Zuletzt hatte Trainer Jago Maric eine Liste von acht Akteuren, die ihm aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Dennoch kann der BSV gelassen in sein letztes Heimspiel gehen. Das steht im Fokus der Verabschiedung von Markus Rössner.

Abschied von Keeper Markus Rössner

Der inzwischen 33-jährige Keeper, der seit 2009 bei den Aktiven im Tor steht, gilt beim BSV 07 Schwenningen als Legende. Er beendet seine großartige Laufbahn, die er von der Jugend an immer nur beim BSV verbrachte, und soll würdig verabschiedet werden. „Wir wollen Markus Danke sagen, er hat großartiges für den Verein geleistet, gehört auch jetzt noch in der Landesliga zu den drei, vier besten Torhütern“, urteilt Maric über den 33-Jährigen.

Planungen für 2025/26 laufen

„Ansonsten wird uns kein Spieler verlassen, alle haben zugesagt, bleiben. Es ist beim BSV etwas Hervorragendes herangewachsen. Wir bekommen Unterstützung von so vielen Seiten“, so Maric. Als Neuzugänge für die kommende Saison sind bereits David Miletic (FC 08 Villingen II) und Ante Rogic (FSV Schwenningen) offiziell fix. Tomislav Sprem steht nach einem Jahr Aufenthalt in China seinem Verein wieder zur Verfügung. Es werden aber laut Maric noch weitere Neuzugänge hinzukommen.

Personell sieht es im Heimspiel am Samstag etwas besser als noch in Bösingen aus. So können Dragan Ovuka (Ischiasbeschwerden) und Nico Effinger (entzündete Achillessehne voraussichtlich wieder mitwirken. Bilal Rüzgar und Christoph Hall sind hingegen privat verhindert.

Zehn Spiele Sperre

Hart fiel das Urteil gegen Kapitän Mauro Chiurazzi nach seiner Roten Karte in Dornhan aus, erhielt er eine Sperre von zehn Spielen. BSV-Trainer Maric: „Wir werden gegen dieses Urteil Einspruch einlegen. Die Sperre ist deutlich zu lang. Es war eine etwas unglückliche Situation, Mauro hat den Gegner nicht am Kopf getroffen.“