Fußball Landesliga: SV Seedorf will Heimerfolg

SV Seedorf – TSV Harthausen/Scher (Sonntag, 15 Uhr). Auch wenn die Mannschaft von SVS-Trainer Emanuele Ingrao in der klar besseren Ausgangslage ist gegen über dem TSV Harthausen/Scher, sind die Gäste nicht zu unterschätzen. Der TSV ist mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt, vor allem, sollte sich die Zahl der Direktabsteiger erhöhen, wenn aus der Verbandsliga mehr Teams in die Landesliga 3 zurück müssen.

Gäste in guter Verfassung

Auch wenn sich die Gäste aus Zollern seit Monaten in der unteren Tabellenregion festgesetzt haben, holte die Mannschaft von TSV-Trainer Akin Aktepe in der Rückrunde mit 16 Zählern einen mehr als der SV Seedorf. Beachtlich zudem, der TSV Harthausen/Scher nahm am vergangenen Spieltag trotz Unterzahl der ambitionierten SG Empfingen beim 1:1 einen Punkt ab. Ebenso gelang dem TSV Mitte April auch gegen Tabellenführer FC Rottenburg beim 0:0 ein Teilerfolg.

Konzentrierte Einstellung

Somit betont SVS-Coach Emanuele Ingrao ausdrücklich: „Die Saison ist noch nicht beendet, es geht für uns weiterhin um wichtige Punkte“, erwartet er auch in den restlichen drei Spielen die nötige Einstellung und Konzentration. Nach dem „sehr guten Spiel gegen Bösingen – da hätten wir uns definitiv mit einem Sieg belohnen müssen, haben gezeigt, dass wir gegen die Top-Mannschaften auf Augenhöhe sind, was wir in dieser Saison schon oft gezeigt haben“ - geht Ingrao davon aus, dass der SV Seedorf auch im Heimspiel daran anknüpft. „Deshalb wollen wir Harthausen, die auch noch Punkte brauchen, auf Abstand halten. Daher müssen wir Vollgas geben, dürfen keine Sekunde nachgeben, auch weil wir die Saison bestmöglich abschließen wollen“, so die Vorgaben von Ingrao.

Jonas Haag fällt lange aus

In den vergangenen sieben Partien unterlag das Team von TSV-Trainer Aktepe nur ein Mal (0:4 in Bösingen). Das verdeutlicht für Emanuele Ingrao, dass sich Harthausen in der Rückrunde deutlich stabilisiert hat.

Bis auf Jonas Haag, der sich im Spiel gegen den VfB Bösingen eine schwere Handverletzung zugezogen hat, steht SVS-Trainer Ingrao praktisch sein ganzer Kader zur Verfügung. Mehr als der verpasste Sieg im Derby bedauert und schmerzt Emanuele Ingrao „die schlimme Handverletzung von Jonas Haag, den wir dadurch über Monate verlieren“, mache ihm bewusst, „es geht die Gesundheit über Erfolg und über Fußball.“