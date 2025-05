SV Seedorf – VfB Bösingen 1:1 (0:1). Der Mann des Tages war in mehrerlei Hinsicht zweifelsohne der Seedorfer Jonas Haag – mit bitterem Beigeschmack und vorzeitigem Ende. Die Geschichte hatte für ihn drei Akte bereitgehalten. Erst verschoss er einen Elfmeter, dann traf er zum Ausgleich und kurz vor Schluss zog er sich eine schwere Handverletzung zu.

Allerdings der Reihe nach: Seedorf erwischte den besseren Start und hatte den besseren Start. Eine gefährliche Hereingabe von Frieder Mauch klärten VfB-Keeper Ron Armbruster und Niklas Wulle zusammen in höchster Not (14.).

Tückischer Aufsetzer

Kurze Zeit später feuerte Yannik Scheck aus 30 Metern einen tückischen Freistoßaufsetzer in Richtung Bösinger Kasten – Armbruster holte den Ball mit etwas Mühe gerade noch aus dem Eck (23.). Vier Minuten später bahnte sich der erste Paukenschlag an: Adi Dobricean hatte im VfB-Strafraum den Seedorfer Harry Föll von den Beinen geholt. Doch den fälligen Strafstoß drosch Jonas Haag statt zum 1:0 in die Maschen weit über das Gästegehäuse (27.).

VfB kommt schwer in die Gänge

Und was war indes mit der Bösinger Offensive los? Die brauchte über 35 Minuten, bis sie erstmals einen gefährlichen Abschluss herausspielte. Andreas Griesser bediente Marius Beiter mit einem Chipball den Keeper Moritz Karcher sehr stark zur Ecke klärte (37.). Sekunden später unterlief ihm bei der folgenden Ecken-Hereingabe von Torsten Müller ein Fehler und er faustet sich die Kugel selber zum überraschenden 0:1 für den Nachbarn ins Netz. Ein Seedorfer kann nur noch hinter der Linie klären (38.).

SVS nach Pause aktiver

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber jedoch schnell zurück ins Geschehen: Nach schöner Vorarbeit von Frieder Mauch markiert Jonas Haag den verdienten 1:1-Ausgleich. Keeper Armbruster war noch am Schuss dran, den Einschlag kann er nicht mehr verhindern (55.). Seedorf hätte danach die Partie noch zweimal entscheiden können. In der 64. Minute fiel nach einem Luftzweikampf Linus Haag der Ball vor die Füße. Sein Spitzkickversuch streicht knapp über die Latte.

Jonas Haag verletzt sich schwer

In der 82. Minute stand Jonas Haag das dritte Mal an diesem Tag im Mittelpunkt: Bei einem Sturz fiel der Torjäger sehr unglücklich auf die Hand und musste mit einem – wie sich später herausstellte – mehrfachen Bruch ausgewechselt werden und in die Klinik. Kurz vor dem Abpfiff setzten die Seedorfer nach einem Bösinger Eckball einen Konter mit „Drei gegen Einen“ - allerdings rettete Felix Flaig rund 30 Meter vor dem eigenen Kasten in höchster Not und verhinderte das 2:1 der Gastgeber. In der 90. Minute hätte es auch für Bösingen einen Elfmeter geben können, als Noah Kimmich Harry Föll an der Hand anknöpfte, der Pfiff jedoch ausgeblieben ist.

Trainerstimmen

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Es war wie in den letzten Monaten so oft. Wir haben kein Glück im Abschluss, hauen uns die Bälle selber rein und kriegen immer wieder Standardgegentore. Aus dem Spiel heraus nichts. Am Ende schmerzt leider die schwere Verletzung von Jonas Haag. Mit etwas Glück machen wir in der letzten Minute bei einem 3-gegen-1-Konter noch den Siegtreffer.“

Peter Leopold (VfB Bösingen): „Seedorf war griffiger und also Punktsieger des Spiels zu sehen. Fußball ist Ergebnissport. Es war schwer für uns, die Abwehr der Seedorfer zu knacken. Wenn der Elfmeter rein geht, wird es schwer für uns. Insgesamt kamen unsere Tiefenpässe nicht an, am Ende sind wir mit dem 1:1 durchaus zufrieden. Es war wie das Hinspiel ein von der Taktik geprägtes Duell.“

Statistik

SV Seedorf – VfB Bösingen 1:1 (0:1).

SV Seedorf: Karcher – Ma. Roth, Benne, Ti. Haag, Seiferling, Mauch (90. Staiger), Jo. Haag (82. Grimmeißen), Scheck, Föll, Lenz, Li. Haag (72. Ja. Roth).

VfB Bösingen: Armbruster – Botzenhart (60. Le. Schlosser), Wulle (56. Flaig), Kimmich, Kramer, Griesser, Beiter, Dobricean, Ippolito (46. Schneider), Ma. Müller, To. Müller (62. Bihler).

Tore: 0:1 (38./Eigentor) Moritz Karcher, 1:1 (55.) Jonas Haag.

Schiedsrichter: Christof Pejdo (Fellbach); Gelbe Karten: 1/3. Zuschauer: 500.