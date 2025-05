Fußball Landesliga: SV Seedorf setzt sich klar durch

Landesliga. SV Seedorf – TSF Dornhan 3:0 (2:0). Wesentlich effektiver agierten die Gastgeber, die durch einen Doppelschlag noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellten. Zunächst traf Jannis Roth zum 1:0 (35.) und schon eine Minute später erhöhte Jonas Haag auf 2:0 für die Gastgeber. Für die TSF Dornhan war der Verlauf fast ein Spiegelbild zum 0:2 gegen den VfB Bösingen. In der Anfangsphase verpasste Andy Zimmermann die Riesenchance zur Gästeführung, als er aus kurzer Distanz das leere Seedorfer Tor verfehlte.

Zwei Kopfballtreffer

Danach bekam der SV Seedorf die Partie in den Griff, „hatten wir alles unter Kontrolle“, so SVS-Trainer Emanuele Ingrao. Nach einer Eckballvariante kam die Vorlage von Mario Grimmeißen für Jannis Roth, der per Kopf die 1:0-Führung (35.) der Gastgeber erzielte. Nur eine Minute darauf erhöhte Jonas Haag ebenfalls per Kopf auf 2:0 (36.), nachdem Timmy Haag über links die ideale Vorarbeit leistete. Unterschiedlich fallen die Bewertungen der Trainer für den zweiten Durchgang aus.

Unterschiedliche Bewertungen

Während TSF-Spielertrainer Daniel Ruoff seine Mannschaft „in der zweiten Halbzeit überlegen“ sah, stand für SVS-Coach Ingrao der Gast „gar nicht auf dem Platz“.

Mit dem 3:0 (68.) durch Harry Föll, der ein schönes Zuspiel aus dem Mittelfeld gut verarbeitete, war die Partie entschieden. Erst ab diesem Zeitpunkt wurden die TSF Dornhan mutiger und starteten einige vielversprechende Angriffe. Doch die Torschüsse von Sandro Bossert, Julian Haas oder auch Marvin Beck waren zu harmlos, um die SVS-Abwehr in Bedrängnis zu bringen.

Trainerstimmen

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Auch wenn wir Glück hatten, dass Dornhan nicht in Führung geht, sind wir letztlich keine Gefahr gelaufen, das Spiel zu verlieren. Großes Kompliment an die Defensive meiner Mannschaft, von den letzten vier Spielen haben wir viermal zu Null gespielt. Es war ein Arbeitssieg, der aber auch hätte höher ausfallen können.“

Daniel Ruoff (TSF Dornhan): „Wenn wir in Führung gehen, wird es ein anderes Spiel. Anstatt dass wir in der zweiten Halbzeit den Anschluss machen, bekommen wir das 0:3. In der Schlussphase kamen wir zu einige Möglichkeiten, letztlich fehlt es aber an der Effektivität beim Abschluss.“

Statistik

SV Seedorf: Moritz Karcher – Marvin Roth, David Benne (68. Frieder Mauch), Yannik Scheck (72. Marco Lenz), Mario Grimmeißen (84. Lucas Glück), Jannis Roth, Timmy Haag, Harry Föll, Linus Haag (77. Lasse Lamprecht), Jonas Haag, David Seiferling (77. Janik Staiger).

TSF Dornhan: Maximilian Haas – Johannes Kopp (60. Marvin Beck), Andy Zimmermann, Dennis Mutschler (60. Daniel Ruoff), Julian Haas, Tilmann Schmid, Sherif Hauber (46. Kai Kaltenbach), David Huber, Maximilian Wagner, Sandro Bossert. Ahmad Arab.

Tore: 1:0 (35.) Jannis Roth, 2:0 (36.) Jonas Haag, 3:0 (67.) Harry Föll.

Schiedsrichter: Paul Poddig; Gelbe Karten: 1-2. Zuschauer: 120.