Fußball Landesliga: SV Seedorf muss mach Frommern

1 Yannik Scheck und der SV Seedorf wollen vom Nachholspiel beim TSV Frommern nochmals etwas Zählbares mitnehmen. Foto: Bernd Müller

Trainer Emanuele Ingrao: „Machen uns keinen Druck“, doch der SVS-Coach erwartet ein schweres Spiel. Am 23. November verhinderte Schneefall die Austragung der Begegnung zwischen dem TSV Frommern und SV Seedorf. Am Samstag nehmen die beiden Teams einen neuen Anlauf – und verabschieden sich dann in die Winterpause.









